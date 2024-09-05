تكنولوجيا: جهاز Dell Latitude 5455 يأتي بمعالجات Snapdragon X Plus X1P الجديدة #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Dell النقاب عن جهاز الحاسب Dell Latitude 5455 خلال فعاليات معرض IFA للعام 2024 الذي انطلق من برلين، ويأتي هذا الإصدار باثنان من الإختيارات بين معالجات Snapdragon X Plus X1P الجديدة.

يتوفر جهاز Latitude 5455 الجديد بمعالج Snapdragon X Plus X1P-64-100 أو X1P-42-100، كما يتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X-8448، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة M.2 2230 NVMe.

كما يتميز الجهاز بشاشة IPS بحجم 14 إنش، وجودة عرض FHD+، أيضاً يستهدف Latitude 5455 دعم رجال الأعمال، لذا ينطلق الجهاز بميزة SafeBIOS، ومسح IR للتسجيل في الجهاز، أو إختيار مسح البصمة عبر زر التشغيل الرئيسي، كما ينطلق الجهاز بغالق للكاميرة لحماية الخصوصية.

أيضاً سيتاح للمستخدمين إضاقة إجراءات أخرى للحماية مثل مفتاح لمنع إختراق الهيكل، إلى جانب برامج “Secureworks”.

كما يضم Latitude 5455 بطاقة FastConnect 7800 Wi-Fi 7 WLAN من كوالكوم، ويدعم تقنية البلوتوث 5.4 لإتصال لاسلكي سريع.

ويضم الجهاز 2 من منافذ USB4 فئة C بسرعة نقل بيانات 40 جيجابت في الثانية، ومنفذ USB 3.2 Gen1 فئة A بميزة “Power Share”، مع فتحة لقارئ بطاقة microSD، ومدخل combo للصوتيات، ويتوفر الجهاز على الموقع الرسمي للشركة بدءاً من 24 من سبتمبر.

المصدر