تكنولوجيا: ‏Anker تطلق جهاز بنك الطاقة MagGo الجديد لأجهزة آيفون #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوفر الآن جهاز Anker MagGo Power Bank عالميًا. لقد تم تصميم الملحق لجهاز iPhone Series 12 حتى Series 15، بحجم صغير؛ يبلغ قياس الجهاز 102 × 71 × 15 م (~ 4.0 × 2.8 × 0.6 بوصة) ويزن 200 جرام (~ 0.4 رطل).

كما هو موضح من اسمه، يتمتع MagGo Power Bank بسعة 10000 مللي أمبير، أو 38.7 واط في الساعة، مع مصابيح LED للإشارة إلى مستوى البطارية المتبقي.

يحتوي الملحق على منفذ USB-C واحد مع إدخال أو إخراج 30 واط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك توصيل بنك الطاقة مغناطيسيًا بجهاز آيفون الخاص بك للشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

يقال إن الجهاز يتمتع بلمسة نهائية ناعمة ودرجة حرارة سطحية قصوى تبلغ 40 درجة مئوية (~ 104 درجة فهرنهايت)، وتم فحصها باستخدام تقنية ActiveShield 2.0 35 مرة في الثانية.

يتم بيع Anker MagGo Power Bank بسعر 74.99 دولارًا / 69.99 جنيهًا إسترلينيًا/69.99 يورو وهو متوفر باللون الأسود أو الأبيض.

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