شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر تصميما جديدا بلوحة مفاتيح ألعاب إكس بوكس فى ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة مايكروسوفت فى اختبار تصميم جديد للوحة مفاتيح الألعاب في نظام التشغيل Windows 11، وهو مخصص لوحدات تحكم Xbox.

ويعمل تصميم لوحة مفاتيح الألعاب على تحسين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة في نظام التشغيل Windows 11، بحيث يمكنك استخدام وحدة تحكم Xbox للكتابة أو التنقل عبر نظام التشغيل.

لوحة مفاتيح الألعاب قيد الاختبار الآن كجزء من القناة التجريبية لنظام التشغيل Windows 11، وتتضمن أيضًا مسرعات الأزرار حتى تتمكن من استخدام زر X لزر المسافة للخلف، وزر Y لشريط المسافة، وزر القائمة على وحدة تحكم Xbox للضغط على Enter ، كما تم محاذاة مفاتيح لوحة المفاتيح رأسيًا، لذا يسهل الكتابة باستخدام وحدة التحكم.

ومن المشجع أن نرى شركة مايكروسوفت تضيف ميزة مثل هذه، خاصة وأن الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Windows تحتاج إلى مثل هذه الأنواع من التحسينات، وقد كتبت الشهر الماضي أن شركة مايكروسوفت تتنافس الآن مع شركة Valve في مجال أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، حيث تستعد شركة Valve لاستغلال عملها في نظام SteamOS وتقديمه إلى المزيد من الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Windows.

ولا تزال شركة مايكروسوفت بحاجة إلى معالجة أمور أساسية، مثل عدم القدرة على تسجيل الدخول إلى Windows باستخدام وحدة تحكم أو عدم الحصول على لوحة المفاتيح على الشاشة عند الضغط فوق حقول النص ، ونأمل أن تكون لوحة مفاتيح الألعاب الجديدة هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى رؤية المزيد.

كما تعمل Microsoft على جعل شريط الألعاب الخاص بنظام Windows أكثر ملاءمة للأجهزة المحمولة ، مع وضع مضغوط مصمم للشاشات الأصغر.

ويتبع وضعًا مضغوطًا مشابهًا لتطبيق Xbox الرئيسي على الكمبيوتر الشخصي ، كما أجرت مايكروسوفت تحسينات على وحدة التحكم في تطبيق Xbox ، مما يجعل التنقل عبر التطبيق أسهل باستخدام وحدة تحكم Xbox فقط.