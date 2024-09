شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تعزز الثقة.. "سدايا" تطلق حملات توعوية لحماية البيانات الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

حماية البيانات الشخصية

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن إطلاق عدد من الحملات التوعوية في نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 9 صفر 1443هـ، وذلك بصفتها الجهة المختصة والمشرفة على تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.ويهدف النظام إلى حماية البيانات الشخصية والمحافظة على خصوصية أصحابها ووضع ضوابط لمعالجة البيانات الشخصية وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية والحد من الممارسات السلبية الناتجة عن معالجة البيانات الشخصية. وجرت تعديلات النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 148) وتاريخ 5 رمضان 1444هـ، وقد دخل النظام حيّز النفاذ في تاريخ 29 صفر 1445هـ الموافق 14 سبتمبر 2023م، ومُنحت الجهات المشمولة ضمن نطاق تطبيق أحكام النظام فترة لتعديل أوضاعها لمدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ نفاذه وذلك بحسب ما ورد في البند ثالثًا من المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 صفر 1443هـ .وكانت "سدايا" قد أطلقت عبر مكتب إدارة البيانات الوطنية عددًا من الحملات التوعوية على مدار العام وعلى عدة مراحل شملت مختلف الأعمار والجنسيات بهدف رفع الوعي بنظام حماية البيانات الشخصية، وتعزيز مسؤولية الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وتوضيح المسؤولية التي تقع على عاتق جهات التحكم عند معالجة البيانات الشخصية بهدف المحافظة على خصوصية الأفراد.كما تستهدف إيضاح أهمية مشاركة البيانات الشخصية بمسؤولية مع الجهات لتمكين الأفراد من الحصول على الخدمات المقدمة وتحسين جودتها ما يساهم برفع جودة حياتهم، إلى جانب بناء مبدأ الثقة المتبادلة بين الجهات والأفراد عند التعامل مع البيانات الشخصية ما يضفي الاستقرار على التعاملات المتعلقة بهـذا النوع من البيانات، ويحقق مستهدفات صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات.