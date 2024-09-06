ضوابط تعزز الثقة.. "سدايا" تطلق حملات توعوية لحماية البيانات الشخصية

بمقر الهيئة في #الرياض وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية.. " #سدايا " تنظم ورشة عمل بعنوان "منصة #بصير .. رؤى في إدارة الحشود" للتفاصيل | https://t.co/zSF4u9GLsv #اليوم @SDAIA_SA pic.twitter.com/rJb1iY7zA0

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع