شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جهاز Nintendo Switch 2 سيدعم التوافق مع الإصدارات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيدعم خليفة جهاز Nintendo Switch التوافق مع الإصدارات السابقة، وقد زعم أحد المطلعين الموثوق بهم في صناعة الألعاب في وقت سابق من هذا الأسبوع أن جهاز Switch 2 سيشغل الألعاب التي تم إصدارها على وحدة التحكم من الجيل السابق.

فيما أكدت Nintendo في وقت سابق من هذا العام أن جهاز Switch 2 سيتم الإعلان عنه العام المقبل، ولم تقدم الشركة بعد أي تفاصيل رسمية حول وحدة التحكم القادمة أو دعم التوافق مع الإصدارات السابقة.

التوافق مع الإصدارات السابقة لجهاز Nintendo Switch 2

تأتي هذه المعلومات من المحلل Nate the Hate (كما رصدته VGC)، الذي لديه سجل حافل بتسريب معلومات دقيقة حول الألعاب ووحدات التحكم، وفي رد على منشور على Reddit حول جهاز Nintendo Switch 2، زعم المحلل: "إنه يدعم التوافق مع الإصدارات السابقة".

ويتوافق ادعاء المخبر مع التقارير السابقة التي قالت إن جهاز Switch سيصل مع التوافق مع الإصدارات السابقة، وكانت إحدى شركات تصنيع الأجهزة الطرفية لجهاز Switch قد قالت في أبريل إن جهاز Nintendo Switch 2 سيكون متوافقًا مع الإصدارات السابقة مع الألعاب المادية والرقمية.

قد لا يصل Nintendo Switch 2 قبل أبريل 2025

ذكر أحدث منشور على Reddit شائعات حول تحديث على Switch 2 قد يصل في سبتمبر، استند منشور Reddit إلى منشور X لمحلل الصناعة David Gibson من يوم الأربعاء، والذي ادعى أن Nintendo Switch 2 من المحتمل أن يكون في مرحلة الإنتاج ومن المتوقع تحديث الجهاز القادم هذا الشهر.

قال جيبسون في منشوره: "يبدو أن لا أحد لاحظ أن شركة Nintendo- Hosiden تنفق 2 مليار ين على معدات الإنتاج و1 مليار ين على الأتمتة في السنة المالية 3/25 لعميلها الرئيسي في مجال الترفيه (Nintendo)، ما زلت أتوقع أخبار سبتمبر وإصدار مارس 2025 للجهاز التالي".

في مايو، أكدت Nintendo أنها ستعلن عن خليفة Nintendo Switch خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وقالت الشركة أيضًا إنها تتوقع بيع 13.5 مليون وحدة Switch في السنة المالية الحالية، وأعلنت Nintendo بالفعل عن ألعاب جديدة لجهاز Nintendo Switch حيث تدخل وحدة التحكم الشهيرة مرحلتها الأخيرة، ومن المقرر إطلاق عنوان جديد من سلسلة The Legend of Zelda، The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom، على Switch في وقت لاحق من هذا العام.