شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لجميع الألعاب التى سيتم تحسينها على PS5 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت Sony تفاصيل حول الالعاب المحسنه في PS5 Pro، فبالإضافة إلى الميزات المحسّنة مثل Wi-Fi 7 وألعاب 8K، شارك مسؤولو PlayStation معلومات جديدة حول أداء الألعاب الحديثة والقديمة على النظام وجميع الألعاب الحالية التي يمكنها الاستفادة من قوة Pro.

وقالت مدونة PlayStation الرسمية أن PS5 Pro "Game Boost" يعمل على استقرار أو تحسين أداء ألعاب PS4 وPS5 المدعومة، كما قالت أيضًا أن جودة الصورة المحسنة في Pro يمكن أن تعمل على تحسين الدقة لبعض ألعاب PS4.

وشاركت Sony قائمة للألعاب التي ستتلقى تصحيحات مجانية للاستفادة من ميزات Pro الرسومية والأداء، وتتضمن الألعاب التي ستحمل علامة "PS5 Pro Enhanced" ما يلى:

- Alan Wake 2

- Assassin’s Creed Shadows

- Demon’s Souls

- Dragon’s Dogma II

- Final Fantasy VII Rebirth

- Gran Turismo 7

- Hogwarts Legacy

- Horizon Forbidden West

- Marvel’s Spider-Man 2

- Ratchet & Clank: Rift Apart

- The Crew Motorfest

- The First Descendant

- The Last of Us Part II Remastered

وقالت Sony في مقابلة مع CNET، أن حوالى 40 إلى 50 لعبة ستتلقى تصحيح تحديث PS5 Pro عند إطلاق النظام فى نوفمبر.