شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنزيل iOS 18 الجديد على موبايل الأيفون.. دليل خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ابل، اليوم، طرح نظام التشغيل iOS 18، والذى سيصل إلى هاتف iPhone 11 والطرازات الأقدم، كما أعلنت أيضا عن إنطلاق ميزة Apple Intelligence، ويتيح نظام التشغيل الحديث مزايا عديدة لمستخدمي ايفون، فضلا عن إنه يضم عدد من التحسينات المتوقعة لتحسين تجربة iPhone بشكل عام، وسيحصل المستخدمون أخيرًا على إمكانية الوصول إلى ميزات مثل الشاشة الرئيسية المخصصة ومركز التحكم المعاد تصميمه ومتصفح Safari والخرائط المتقدمة .

وحددت ابل كيفية تنزيل iOS 18 على هواتف ايفون، طالما أن جهازك مؤهل للتحديث، على النحو الأتي:



1. قبل البدء، تأكد من أن جهاز iPhone الخاص بك مشحون بما يكفي ويفضل أن يكون أعلى من 50 %، وأن يكون متصل بـ Wi-Fi مستقر .

2. ابدأ بالتوجه إلى إعدادات جهاز iPhone الخاص بك، مرر لأسفل وانقر على "عام".

3.ابحث عن خيار "تحديث البرنامج" وانقر عليه.

4.إذا كان جهازك مؤهلاً، فيجب أن ترى تحديث iOS 18 متاحًا.

5.انقر على "تنزيل وتثبيت" لبدء عملية التثبيت، قد يُطلب منك إدخال رمز المرور الخاص بك.

6.قد تستغرق عملية التثبيت بعض الوقت، اعتمادًا على جهازك واتصالك بالإنترنت.

ووحددت ابل أجهزة iPhone المؤهلة لنظام التشغيل iOS 18، على النحو التالي:

تعمل ابل على توسيع الدعم لأكثر من 25 جهازًا لضمان قدرة قاعدة عريضة من المستخدمين على الاستمتاع بفوائد نظام التشغيل الجديد ، ومع ذلك، لن تدعم جميع الأجهزة كل ميزة وخاصة ميزات Apple Intelligence، والتي ستكون حصرية للطرازات الأحدث، أي سلسلة iPhone 16 بالكامل وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

وفيما يلي قائمة بهواتف iPhone المؤهلة لتحديث iOS 18:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (الجيل الثاني)

iPhone SE (الجيل الثالث)

ميزات iOS 18 الجديدة

وتكمن مزايا iOS 18، في تعزيز التخصيص والتحكم وسهولة الاستخدام، وتعد أهم المميزات بالنظام الجديد هو القدرة على تخصيص تخطيط الشاشة الرئيسية بالكامل، حيث يمكن للمستخدمين الآن ترتيب أيقونات التطبيقات والأدوات بحرية، مما يخلق مظهرًا فريدًا ومخصصًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق أيقونات الوضع الداكن والظلال القابلة للتخصيص، مما يوفر للمستخدمين تحكمًا أكبر في مظهر أجهزتهم.



مركز التحكم المعاد تصميمه

وفي نظام iOS 18، خضع مركز التحكم لعملية تجديد شاملة، حيث يمكن للمستخدمين الآن تغيير حجم عناصر التحكم، بما في ذلك تلك الموجودة في تطبيقات الطرف الثالث، لتناسب احتياجاتهم بشكل أفضل، كما تم تحسين التكامل مع شاشة القفل وزر الإجراء، مما يوفر وصولاً أسرع إلى الأدوات وعناصر التحكم الأساسية.

تحسينات تطبيق الصور



ويتميز تطبيق الصور في iOS 18 بترقيات كبيرة، تتلعق بتنظيم الواجهة الجديدة الذكريات حسب الأحداث والرحلات والمجموعات، مما يجعل من السهل تصفح مكتبة الصور الخاصة بك، فضلا عن أن أداة "التنظيف" الجديدة تعمل على تبسيط عملية إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، وتحسين سير عمل التصوير الفوتوغرافي الخاص بك.

المراسلة والتواصل

كما يقدم iOS 18، خاصية المراسلة عبر الأقمار الصناعية، مما يسمح بالاتصال خارج الشبكة في المناطق النائية، و تتضمن الميزات الجديدة الأخرى تأثيرات نصية متحركة ووظيفة "إرسال لاحقًا" لجدولة الرسائل، و سيدعم تطبيق الرسائل أيضًا RCS، مما يعزز الاتصال مع المستخدمين غير مستخدمي iMessage من خلال تمكين تجارب مراسلة أكثر ثراءً.

Safari والخرائط المتقدمة

تم تحديث Safari بوضع Reader المعاد تصميمه لتحسين قابلية القراءة، حيث ستتيح ميزة "التحكم في التشتيت" للمستخدمين تصفية المحتوى غير المرغوب فيه أثناء التصفح، بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن تطبيق الخرائط مناظر طبوغرافية ومسارات للمشي لمسافات طويلة ودعمًا للعمل دون اتصال بالإنترنت، مما يجعل التنقل أسهل حتى بدون اتصال بالإنترنت.



تحسينات الألعاب والصوت

يتيح نظام التشغيل الجديد، لعشاق الألعاب مزايا عديدة لتحسين أوقات الاستجابة ومعدلات الإطارات للعب أكثر سلاسة، أما مستخدمي AirPods، فإن النظام الحديث يوفر تطورات عديدة في عزل الصوت والصوت المكاني المخصص وتفاعلات Siri المحدثة تحكمًا أكثر بديهية.

تحسينات إمكانية الوصول



يقدم iOS 18 أيضًا مجموعة من ميزات إمكانية الوصول، بما في ذلك Eye Tracking، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزتهم بحركات العين، وMusic Haptics، مما يوفر ردود فعل لمسية أثناء الاستماع إلى الموسيقى.