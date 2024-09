تكنولوجيا: Nothing تحدد يوم 24 من سبتمبر لكشف النقاب عن سماعة Nothing Ear (Open)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Nothing يوم 24 من سبتمبر الجاري لكشف النقاب عن سماعة Nothing Ear (Open) اللاسلكية الجديدة.

شاركت Nothing مقطع فيديو تشويقي على منصة X اليوم أكدت من خلاله على خطط الشركة لإطلاق سماعة Nothing Ear (Open) اللاسلكية.

ولقد شاركت Nothing الإعلان التشويقي الأول للسماعة اللاسلكية خلال فعاليات IFA التي عقدت خلال الفترة الماضية في مدينة برلين.

يذكر أن Nothing لم تقدم تفاصيل حول سماعة Nothing Ear (Open) اللاسلكية المرتقبة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن السماعة اللاسلكية تأتي بتصميم مفتوح، على أن تنضم لإصدارات الشركة الحالية من سماعات Nothing Ear وNothing Ear a اللاسلكية.

المصدر