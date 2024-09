تكنولوجيا: تسريب اسماء 15 لعبة من ألعاب PlayStation قبل حدث State of Play الخاص بشركة سوني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لمنشور على موقع X بواسطة المستخدم @Renka_schedule، أطلقت شركة سوني صفحة “حالة اللعب” الخاصة على متجر PlayStation لمستخدمي PS5، مما يمنحنا نظرة أولية على مجموعة من الألعاب القادمة.

يوفر هذا الإعلان نظرة خاطفة على مزيج من الكلاسيكيات المُعاد صياغتها وبعض الإصدارات الجديدة التي يمكن أن يتوقع المعجبون رؤيتها على أجهزة PlayStation الخاصة بهم قريبًا.

تتضمن بعض العنواين البارزة Astro Bot، و The Last of Us Part I، و Stellar Blade، و Horizon Zero Dawn remaster.

هذا وبالاضافة إلى Monster Hunter: Wilds و Metro Awakening و Dynasty Warriors: Originals و Alan Wake II.

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى تضمين لعبة Horizon Zero Dawn، والتي من المتوقع أن تحصل على نسخة معدلة؛ وهي مثيرة للاهتمام للغاية على الرغم من إصدار اللعبة الحديث نسبيًا.

من المرجح أن تستمر الألعاب الكلاسيكية المُعاد صياغتها مثل The Last of Us Part I في الاحتفاظ بمكانتها في مكتبة PlayStation، مع ترقيات الجيل الجديد التي تجعلها ملائمة في الوقت الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، ستظهر أيضًا الألعاب القادمة مثل Fear the Spotlight وDragon Age: Guardians of the Vale. وتظهر Sonic x Shadow Generations أيضًا في الصورة، ومن المؤكد أنها ستسعد محبي Sonic.

يأتي توقيت هذا التحديث قبيل حدث “حالة اللعب” القادم من سوني.

سيرغب مستخدمو PlayStation في مراقبة المزيد من التحديثات عن كثب حيث ستطرح سوني المزيد من التفاصيل قريبًا جدًا.

المصدر