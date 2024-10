شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة Monster Hunter Wilds.. مغامرة ملحمية في أرض الوحوش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في الـ28 من فبراير المقبل، تتاح اللعبة المنتظرة Monster Hunter Wilds لجمهور الألعاب الإلكترونية عبر أجهزة Xbox Series وPS5 وأيضًا الحاسب الشخصي.

ومن خلال العروض التشويقية للعبة، تظهر بعض التفاصيل التي تنبئ بقصتها والمغامرات التي سيخوضها اللاعبون من خلالها.

لعبة Monster Hunter Wilds

ميزات جديدة

سواء كنت تلعب بمفردك أو عبر الإنترنت، يمكن أن يملأ الصيادون الداعمون الفجوات في فرق الصيد الخاصة باللاعبين.

وتشمل هذه الشخصيات غير القابلة للعب Olivia، وهي عضو في لجنة أبحاث Forbidden Lands تحمل مطرقة، وستلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في القصة إلى جانب رفيقها النخبة Palico، Athos.

عرضت أحدث لقطات اللعبة المنتظرة بشدة غابة Scarlet Forest ووحش يشبه العنكبوت يُدعى Lala Barina، الذي يتجول في هذه الغابة الكثيفة.كما قدمت Capcom لأول مرة نظرة موسعة على وحش ذروة المنطقة واستعرضت تفاصيل لعب جديدة مثيرة، بما في ذلك كيفية مواجهة الأعداء العملاقين مباشرة، والصيد كمجموعة حتى في وضع اللاعب الفردي، والاستمتاع بحرية غير مسبوقة في عالم Forbidden Lands المتصل.تحتوي اللعبة على The Scarlet Forest، وهو موقع جديد عبارة عن بيئة غنية ذات نباتات شاهقة تتباين مع مياه ملونة بلون القرمزي.ومثل باقي النظم البيئية في Monster Hunter Wilds، تعتبر The Scarlet Forest بيئة ديناميكية تمر بفترات من الوفرة، والظروف القاسية، والتراخي، التي تحول المنظر الطبيعي والحياة البرية الموجودة فيها.كما تظهر إحدى المخلوقات التي تعيش في The Scarlet Forest وهي Lala Barina، وتعتبر جزءًا من فئة Temnoceran من الوحوش التي نادرًا ما تُشاهد في السلسلة، وتمتاز Lala Barina بأطراف حادة ورفيعة، ويمكنها أن تمدد صدرها إلى شكل ضخم يشبه الوردة، وهو شكل خادع بقدر ما هو جميل.وكل منطقة في Monster Hunter Wilds يحكمها وحش أقصى، وفي المنطقة الواقعة أسفل The Scarlet Forest، والمعروفة بـ Windward Plains التي كُشف عنها سابقًا، يسود وحش يُعرف باسم Rey Dau.ويعتبر Rey Dau المفترس الأقصى في Windward Plains، وهو متكيف مع الظروف القاسية لظاهرة Sandtides التي تحول سهوله الغبارية، ويمكنه إطلاق ضربات كهربائية مدمرة تشكل تهديدًا حتى لأكثر الصيادين خبرة.وبالإضافة إلى الحلفاء الجدد، يمكن للصيادين أيضًا التفاعل مع الأعداء بطرق جديدة، وتشمل هذه الحركات Clash القوة، حيث يمكن أن يؤدي صد هجمات معينة إلى دخول الصيادين في صراع جسدي، وOffset Attacks، حيث يمكن لضربة في الوقت المناسب أن تعطل الوحش، ويمكن أن تؤدي النجاح في استخدام هذه القدرات الجديدة إلى إرباك الوحوش، مما يتيح فرصًا حاسمة أو تفعيل هجمات خاصة قوية.وعندما يكون الصيادون بعيدين عن قاعدة المعسكر، يمكنهم الانطلاق في بعثات بعدد من الأهداف في ذهنهم، حيث يمكن أن تبدأ المهام من خلال استهداف وحش في المنطقة باستخدام الخريطة الخاصة بهم أو ببساطة بضرب أحدهم أثناء تواجدهم في الميدان.ويمكن للاعبين أيضًا الاستعداد لصيدهم التالي دون العودة إلى القاعدة عبر استخدام الشواية المحمولة للحصول على زيادة في الإحصائيات أو بالاستراحة في معسكر Pop-up.