تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة البحث العالمي للفيديو باستخدام Circle to Search

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل جوجل بشكل مستمر على توسيع إمكانيات البحث الخاصة بها، ويبدو أنها تركز الآن بشكل خاص على مقاطع الفيديو.

ووفقًا لتفكيك ملفات APK، يبدو أن جوجل تطور ميزة جديدة يمكن أن تغير الطريقة التي نبحث بها عن المعلومات داخل مقاطع الفيديو. هذه الميزة المحتملة، التي قد تُسمى “البحث في هذا الفيديو”، تهدف إلى تسهيل عملية البحث عن محتوى محدد داخل أي مقطع فيديو يتم تشغيله على الهواتف الذكية.

في الوقت الحالي، توفر جوجل خيارات محدودة للبحث داخل مقاطع الفيديو. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين استخدام ميزة AI Overview لبدء البحث عبر مقاطع الفيديو أو الاستفادة من أداة “السؤال عن هذا الفيديو” الخاصة بـ Gemini عند مشاهدة مقاطع YouTube.

لكن الميزة الجديدة تعد بنهج أكثر شمولية، مما سيمكن المستخدمين من البحث داخل أي مقطع فيديو، بغض النظر عن مصدره.

تم اكتشاف دليل على هذه الميزة في الإصدار 15.39.39.29.arm64 من تطبيق اندرويد، حيث ظهرت إشارات إلى طريقة جديدة للبحث داخل الفيديوهات.

كما تم العثور على سلسلة نصية تشير بشكل صريح إلى “البحث في هذا الفيديو” بالتزامن مع مصطلح “omnient”، وهو الاسم الرمزي الذي تستخدمه جوجل لوصف ميزة Circle to Search.

بالإضافة إلى ذلك، تم رصد رمز جديد يشير إلى تشغيل الفيديو، ما يعزز احتمالية تقديم هذه الميزة قريبًا.

وعلى الرغم من أن الميزة ليست متاحة حتى الآن، فإن إمكاناتها تبدو واعدة للغاية. إذا تم تنفيذها، يمكن أن تتيح للمستخدمين البحث داخل مقاطع الفيديو الخاصة بهم، أو الفيديوهات المضمنة في مواقع الويب، أو حتى مقاطع الفيديو على منصات مثل YouTube.

هذا التنوع سيكون ميزة كبيرة، لأنه سيوفر طريقة موحدة وسهلة للبحث عن المعلومات داخل مقاطع الفيديو، مما يحسن من تجربة المستخدم بشكل كبير.

مع ذلك، من المهم أن نتحلى بالتوقعات الواقعية حتى يتم إطلاق الميزة. هناك العديد من الأسئلة التي لا تزال بحاجة إلى إجابات، مثل ما إذا كانت الميزة ستعمل داخل تطبيقات الوسائط الاجتماعية التي تعتمد على الفيديو بشكل كبير، أو ما إذا كانت ستدعم جميع أجهزة أندرويد التي تعمل بميزة Circle to Search أو فقط الأجهزة الرئيسية.

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