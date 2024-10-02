شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابل تزيل تطبيق مراقبة النوم Beddit من متجر iOS والان مع تفاصيل الخبر

أزالت شركة ابل تطبيق Beddit المتخصص في مراقبة النوم للمستخدمين، وذلك من متجر تطبيقات iOS، وهو ما يعني أنه لم يعد بإمكان المستخدمين تثبيته، وكانت شركة أبل قد بدأت في عام 2022 التخلص التدريجي من منتجات Beddit عن طريق إزالتها من متاجر التجزئة.

ابل توقف تطبيقات Beddit Sleep Monitor:

وفقا لموقع "MacRumors" أزالت ابل كلا التطبيقين Beddit 3.0 و 3.5 من متجر التطبيقات، فلم يعد من الممكن العثور عليهما في البحث أوإدخال الرابط المباشر.

وفي عام 2018، بعد عام من الاستحواذ، أطلقت ابل تطبيق Beddit Sleep Monitor 3.5 الجديد بتغييرات طفيفة في الأجهزة، ومع ذلك، لم تعد الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لعلامة Beddit التجارية وكانت تزيل ببطء ميزات مثل المزامنة السحابية ودعم الاندرويد، وفي عام 2022، تم إيقاف المنتجات لكن التطبيق كان لا يزال يعمل، ومن غير المؤكد ما إذا كانت تطبيقات Beddit لا تزال تعمل بعد إزالتها من متجر التطبيقات.

وكانت أجهزة Beddit قادرة على قياس وقت النوم ومعدل ضربات القلب والتنفس والشخير ودرجة حرارة غرفة النوم والرطوبة، وتم تنفيذ بعض هذه الميزات لاحقًا في Apple Watch، ومع ذلك، لا يزال بعض العملاء يعتقدون أن ميزات مراقبة النوم في Apple Watch لا تزال بدائية للغاية مقارنة بأجهزة مراقبة النوم المخصصة.