شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتفكر تشترى iPhone 16؟ أعرف مميزات iPhone 17 أولاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ما زلت غير متأكد بشأن شراء سلسلة iPhone 16؟ إذا كنت بالفعل مستخدمًا لـ iPhone 15، فقد تشعر بمزيد من الصراع، إذا كنت تفكر فيما إذا كان iPhone الرائد القادم لعام 2025 قد يكون شراءً أفضل لك، فقد لا تكون مخطئًا تمامًا.

ففي حين لا توجد أي تفاصيل مؤكدة من ابل حول سلسلة iPhone 17 في العام المقبل، إلا أن التسريبات والشائعات كانت وفيرة والتي أعطتنا بالفعل فكرة جيدة عما يمكن توقعه من الهواتف.

في العام المقبل، يشاع أن ابل ستهز التشكيلة قليلاً، حيث ستطلق شركة أبل العملاقة أربعة هواتف iPhone جديدة كالمعتاد، ومع ذلك، من المتوقع استبدال iPhone 17 Plus بـ iPhone 17 Air الجديد، والذي يُقال أيضًا أنه أنحف iPhone على الإطلاق.

وللقيام بذلك، من الواضح أن ابل ستدمج زر الحركة وزر التحكم في الصوت، ومن المتوقع أيضًا أن تأتي نفس الميزة في iPhone 17 Pro، وهذا يعني أن هواتف iPhone المستقبلية ستحتوي أيضًا على زر واحد فقط لجميع أزرار الحركة والتحكم في مستوى الصوت، بالإضافة إلى زر التقاط الكاميرا، والذي تم دمجه إلى حد كبير في الجسم.

سلسلة iPhone 17: كل ما نعرفه

من المتوقع أن تجري ابل تغييرات كبيرة مع سلسلة iPhone 17، المقرر إطلاقها في سبتمبر 2025، وفقًا للشائعات، سيحتوي iPhone 17 على تقنية ProMotion، مما يقدم شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز للطرازات القياسية. سيوفر هذا الترقية، التي كانت مخصصة سابقًا لطرازات Pro، للمستخدمين تجربة تمرير وفيديو أكثر سلاسة، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام لأجهزة iPhone الأساسية.

إضافة إلى الإثارة، أفادت التقارير أن ابل تخطط لتقديم طراز جديد في عام 2025 - يُطلق عليه اسم iPhone 17 Air. ومن المتوقع أن يكون هذا الطراز أنحف وسيتضمن أيضًا شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، وتشير تكهنات الصناعة إلى أن iPhone 17 Air قد يحل محل سلسلة Plus الحالية، مع احتمال أن يكون iPhone 16 Plus هو آخر طراز Plus تصدره ابل، باستثناء التغييرات القائمة على أداء المبيعات.

أثار روس يونج، وهو مصدر موثوق به في أجهزة ابل، هذه الشائعات، مشيرًا إلى أن ProMotion سيجلب معدل تحديث أعلى إلى الطرز القياسية، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشاشة ستتضمن معدل تحديث منخفض 10 هرتز أو 1 هرتز، ومن المرجح أن يدفع هذا التحسين المستخدمين إلى تأجيل الترقية إلى سلسلة iPhone 16 هذا العام، حيث سينتظر الكثيرون هذا التحسن المتوقع في التشكيلة التالية.

يُعد طرح iPhone 17 Air ملحوظًا بشكل خاص حيث تواصل ابل تجربة تشكيلتها، على غرار الطريقة التي قدمت بها iPhone mini في عام 2020، ومع ذلك، فشل طراز mini في تلبية التوقعات وتم التخلص منه تدريجيًا، وبالمثل، تشير التقارير إلى أن طراز Plus لم يحقق المبيعات المتوقعة، مما أدى إلى تطوير طراز Air الأكثر نحافة، والذي قد يوفر نجاحًا تجاريًا أفضل.

مع استعداد سلسلة iPhone 16 للإطلاق في سبتمبر 2024، سيراقب عالم التكنولوجيا عن كثب التحولات الاستراتيجية لشركة ابل في السنوات القادمة.