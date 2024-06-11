كيف أطلع على شهادة الاعدادية في مملكة البحرين بخطوات الكترونية

الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثير من طلبة الاعدادي جنباً إلى جنب أولياء امورهم عن طريقة موثوقة للحصول على الشهادة الاعدادية خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة عن إعتماد الشهادة الاعدادية بعد إجراءات تصحيح اوراق الاختبارات والتدقيق عليها قبل الموافقة عليها من قبل فريق لجنة مختصة لضمان إستحقاق الطالب مستواه الحقيقي، لذا نجيب على التساءل وهو كيف استعلم عن شهادة الاعدادي؟ من خلال السطور القادمة لهذا المقال عبر موقع الخليج 365.

ظهور نتائج الاعدادية الفصل الثاني

هل تتساءل أين يمكنك البحث عن شهادة الاعدادي الخاص بك، بالتأكيد هذا السؤال يتكرر، وهو محل بحث مئات الالاف من طلاب الاعدادية على محرك البحث جوجل خلال الـ 24 ساعة الماضية، جدير بالاشارة ان نتائج شهادة الاعدادية يمكن التأكد منها عن طريق أيقونات بسيطة من البوابة التعليمية edunet.bh 2024، لذلك سوف نرفق لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية البحرين برقم الجلوس

الشهادة الاعدادية الفصل الثاني

هل ترغب في الاستفادة من خدمة تنزيل شهادة الاعدادية؟ إذا إتبع الطريق الموضحة التالية لسهولة الوصول الى الشهادة وطباعتها وهي:

الذهاب الى بوابة التعليمية من الرابط المرفق من خلال واجهة هذه البوابة، إكتب اسم المستخدم بالاضافة الى كلمة المرور في الحقول المخصصة لهما ثم أنقر على ايقونة تسجيل الدخول باللون الأخضر من لوحة التحكم الخاصة بك على البوابة، أضغط على تبويب درجات، حدد الفصل المطلوب بالنقّر عليه، سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة النتيجة لشهادة الاعدادية وإمكانية الاطلاع على تفاصيل نتيجة جميع المواد للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ .

رابط شهادة اعدادية

يمكن الوصول الى رابط شهادة الاعدادية لسهولة الاستفادة من الخدمة والاطلاع على النتائج بشكل مباشر، بمجرد الضغط على الرابط المذكور يمكن تعبئة بيانات تسجيل دخول إلى البوابة التعليمة ومن ثم النُقر على قائمة درجاتي، ثم تحديد الفصل الدّراسي، وبذلك تتم خطوات الاطلاع على الشهادة الاعدادية، كما يمكن تقديم طلب تظلم على نفس الرابط.