إطلاق هاتف Infinix Note 40 5G مع الشحن اللاسلكي MagCharge ومواصفات مذهلة أخرى

الرياض - أميرة القحطاني - طرحت العلامة التجارية Infinix هاتفها الذكي الجديد متوسط ​​المدى في الهند، يأتي هذا الهاتف تحت اسم Infinix Note 40 5G بمواصفات شاملة ويحتوي أيضًا على مميزات مثل ميزة MagCharge، في هذه المقالة، سوف نتعمق في كل جانب من جوانب الهاتف بما في ذلك تصميمه ومواصفاته وميزاته وسعره.

Infinix Note 40 5G

تصميم جريء

في هذا النطاق، اختارت Infinix تصميمًا جريئًا لجهاز Note 40 5G، فهو يحتوي على وحدة كاميرا على شكل صندوق تحتوي على مستشعرات الكاميرا وفلاش LED، وعلى الجانب الأمامي، نحصل على شاشة كبيرة بها ثقب مثقوب وإطارات رفيعة، ويتوفر الجهاز بخيارات ألوان Obsidian Black وTitan Gold.

اما أبعاد الجهاز فتبلغ 165.51×75.93×7.91 ملم، ويزن 185 جرام وهو مناسب لهاتف ذو بطارية كبيرة، علاوة على ذلك، فإن الهاتف حاصل أيضًا على شهادة IP53 لمقاومة الغبار والرذاذ مما يوفر راحة البال للمستخدمين.

المواصفات والمميزات

يتميز هاتف Infinix Note 40 5G بشاشة AMOLED كبيرة بقياس 6.78 بوصة، تتميز بدقة +FHD وسطوع يصل إلى 1300 شمعة، تدعم الشاشة أيضًا معدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز وتعتيم PWM يبلغ 2160 هرتز، مما يضمن الحصول على مرئيات سلسة، مما ستوفر الشاشة المتعة اثناء استخدام الوسائط المتعددة بفضل لوحة AMOLED.

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، تم تجهيز Infinix Note 40 5G بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل مقترن بماكرو 2 ميجابكسل ومستشعر عمق، ولكن لسوء الحظ، يفتقد هذا الهاتف مستشعرًا واسعًا للغاية، وبالنسبة لصور السيلفي، يوجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

يعمل الجهاز بواسطة معالج MediaTek Dimensity 7020، وهو معالج ثماني النواة يمكنه التعامل مع المهام اليومية، ويحصل الهاتف أيضًا على ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD، ويتميز الجهاز خارج الصندوق بنظام XOS 14 استنادًا إلى أحدث إصدار من Android 14.

تعد البطارية من أبرز مميزات هاتف Infinix Note 40 5G، حيث يتمتع بسعة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ويمكن شحنها بسرعة 33 واط، علاوة على ذلك، فهو يدعم أيضًا MagCharge مما يسمح للمستخدمين بشحن الهاتف لاسلكيًا بقدرة 15 وات، وهذا ما يجعل هاتف Infinix Note 40 5G متميزًا في السوق متوسطة المدى.

تشمل الميزات البارزة الأخرى مستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة ومكبرات صوت استريو JBL ودعم 5G، ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الرسمي لشركة Infinix.

التسعير

تم إطلاق Infinix Note 40 5G في الهند،و يأتي بتكوين 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، ويبلغ سعر الهاتف (حوالي 240 دولارًا)، ومع ذلك، يتميز الهاتف بدعم الشحن MagSafe، في حين أن بقية المواصفات تكاد تكون على قدم المساواة مع الهواتف الأخرى في نفس النطاق.