فرص عمل بشركة كابيتال أجرو للاستيراد والتصدير بالقاهرة والجيزة

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة كابيتال أجرو للاستيراد والتصدير، إحدى الشركات العاملة في مجال إدارة الثلاجات والتصدير والاستيراد والتوزيع المحلي لتوفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختل فالتخصصات وبرواتب مجزية، للعمل بفروع الشركة، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف ورابط التقديم عليها:
وظائف شركة كابيتال أجرو للاستيراد والتصدير
- مطلوب أخصائي أول توظيف: خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
- مطلوب رئيس حسابات، خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
- مطلوب محاسب، خبرة من 2 إلى 5 سنوات.
- مطلوب مهندس برمجة دوت نت، خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
- مطلوب مراقب مخزون، خبرة لا تقل عن سنتين.
- مطلوب مدير مراقبة مخزون، خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
الشروط والمزايا
- يشترط أن يكون حاصل على مؤهل عالي.
- أن يجيد اللغة الإنجليزية.
- أن لا يزيد السن 40 سنة.
- موقف واضح من التجنيد.
- خبرة في مجال المطاعم والأغذية والمشروبات.
وتوفر الشركة للعاملين والمقبولين رواتب مجزية، وزيادات سنوية وترقيات، كما توفر بدل انتقالات لمدينة بدر، والعمل 8 ساعات في اليوم، بالإضافة إلى توفير تأمينات اجتماعية وطبية.
وظائف أخرى: –
أماكن العمل:
- القاهرة.
- الجيزة.
- مدينة بدر.
التقديم على الوظائف
للتقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل عبر تعبئة نموذج التقديم بالرابط التالي” وظائف شركة كابيتال أجرو“.
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