الرياض - أميرة القحطاني - شاهد مباراة هولندا ضد إنجلترا بث مباشر في نص نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 ، مواجهة قوية ومرتقبة، ستجمع بين منتخب هولندا الأول لكرة القدم ونظيره منتخب إنجلترا، مساء اليوم، ضمن إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ويلتقي المنتخب الهولندي مع نظيره الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على أرضية ستاد «سيجنال إيدونا بارك» بمدينة دورتموند.

بث مباشر مباراة هولندا وإنجلترا

والتقى منتخب هولندا ونظيره إنجلترا في 31 مباراة سابقة من قبل، نجحت الطواحين البرتقالية في الفوز في 9 مباريات، فيما فازت إنجلترا في 13 مواجهة، بينما سيطرت نتيجة التعادل بينهما على 9 لقاءات.

مشاهدة مباراة هولندا وإنجلترا في اليورو

وتوجد العديد من القنوات الناقلة لـ نصف نهائي يورو 2024، على القمر التركي والقمر الأوروبي «هوت بيرد» إضافة إلي قمر استرا بشكل مجاني ومفتوح على الترددات التالية.

-قناة trt التركية على قمر 42.0E، حيث يتم نقل مباريات يورو 2024 على تردد 11054 V 30000 HD.

-قناة RAI 4K تنقل على القمر الصناعي الأوروبي هوتبيرد.

-قناة ESPN على قمر تليستار 15،

-قناة «ZDF» على قمر «استرا» 19 على تردد 11382 H.

بث مباشر لقاء هولندا وإنجلترا في اليورو

ويوجد عدد من الخطوات التي يجب فعلها من أجل استقبال وتشغيل القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024، التي تقام حاليًا في ألمانيا، وتنقل على الأقمار والترددات المكتوبة بالأعلى، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

1-ضبط القمر الصناعي بشكل سليم من خلال طبق الاستقبال.

2-إعادة برمجة ترددات الرسيفر الخاص بك بشكل سليم.

3-إضافة التردد بعد ضبط القمر وتهيئته بشكل صحيح.

4-الضغط على “بحث يدوي”، وانتظار بعض الوقت حتى تنزيل القنوات.

5المباريات تكون بتعليق اجنبي، ويختلف حسب جنسية القناة.

شاهد هولندا وإنجلترا في ربع نهائي اليورو

ونجح منتخب إنجلترا في تحقيق الفوز على نظيره منتخب سويسرا بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة في شوطيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

فيما حقق المنتخب الهولندي الفوز على نظيره التركي بهدفين مقابل هدف واحد، ليتأهل هو الأخر لنصف نهائي كأس أمم أوروبا.