تحميل تطبيق تواصل سوبر اب Tawasal SuperApp للاندرويد أخر اصدار

الرياض - أميرة القحطاني - تنزيل برنامج تواصل سوبر اب مجانا

يعد تطبيق تواصل سوبر اب Tawasal SuperApp احد افضل تطبيقات التواصل الاجتماعي على هواتف الاندرويد في وقتنا الحالي، حيث يسمح لك بالتواصل والدردشة مع اصدقائك وافراد عائلتك وزملاء عملك بأسلوب مشابهة لتطبيقات التواصل الاخرى مثل Messenger و WhatsApp وغيرها من التطبيقات، يتمتع تواصل سوبر أب بمجموعة من المميزات والإمكانيات جعلته ينال شهرة واسعة بين أوساط مستخدمي هواتف الاندرويد وكذلك بين مواطني دولة الإمارات، ومن اهمها سمح لهم بإجراء مكالمات الفيديو صوت وصورة بدون اي حظر. في هذه المقالة سنعمل على ذكر اهم المزايا التي يتمتع بها تطبيق تواصل سوبر اب مع رابط التحميل الخاص بهِ، فكن معنا الى اخر المقال.

رابط تحميل البرنامج

تحميل للاندرويد APK (70.89 MB)

تحميل من Google PLAY

اسم البرنامج Tawasal SuperApp الإصدار الحالي 5.2.1 الفئة الاتصال الحجم 70.89 MB نظام التشغيل أندرويد 5.0 أو أحدث آخر تحديث

21 فبراير 2024 السعر مجاني

ماهو تطبيق Tawasal SuperApp ؟

تواصل سوبر اب Tawasal SuperApp هو عبارة عن تطبيق تواصل اجتماعي تم تطويرة من قبل شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا بدولة الإمارات يسمح لك بإرسال الرسائل النصية والرموز التعبيرية والملصقات ومختلف الوسائط بسرعة فائقة وبدون اي مشاكل، ويعد تواصل سوبر اب من التطبيقات الرسمية المصرح لها حكومياً حيث لن تواجهك اي مشاكل من ناحية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية داخل الامارات التي تعمل على حظر المكالمات في تطبيقات التواصل الاخرى. تم إطلاق التطبيق في عام 2022 على هواتف الاندرويد والايفون، وبالرغم من ان التطبيق حديث وقيد التطوير الأ انه نال شهرة واسعه في بعض دول العالم.

تواصل مع الاهل والاصدقاء في Tawasal SuperApp

يعمل تطبيق Tawasal SuperApp على تقريب الأهل والاصدقاء المتواجدين بمناطق بعيده، فاذا كنت ترغب بالتحدث مع افراد عائلتك او اصدقائك المتواجدين في دول اخرى او مع زملاء العمل في دول مختلفة، فإن تطبيق تواصل سوبر آب يسمح لك بفعل ذلك بكل سهولة ويسر, وذلك عن طريق انشاء محادثات نصية ذات واجهة رسومية انيقة وجذابة تسمح لك بإرسال الرسائل اليهم والى جميع جهات الاتصال المحفوظة في هاتفك, فتكون أقرب لأصدقائك وعائلتك افضل من ذي قبل حتى وان كنت في دولة اخرى.

ارسال الوسائط المختلفة عبر تواصل سوبر آب

يسمح لك تطبيق تواصل سوبر اب بأرسال الملفات بمختلف انواعها الى اصدقائك وجهات الاتصال التي لديك، وتختلف هذه الملفات باختلاف صيغتها، فيمكنك ارسال مجموعة من الصور التي قد تكون ذكريات سابقة مع اصدقائك او افراد عائلتك، او بامكانك ارسال موسيقى ومقاطع فيديوهات قصيرة او طويلة المدة، ايضاً يتيح لك امكانية ارسال المستندات والموقع الجغرافي الخاص بك, وصورة او فيديو مباشر او تسجيل صوتي، والعديد من الملفات المختلفة التي بامكانك ارسالها ومشاركتها مع جهة اتصال هاتفك.

لا يوجد حظر إجراء المكالمات المرئية والصوتية

Tawasal SuperApp من الأمور الجديرة بالذكر ان تطبيق تواصل سوبر اب عمل على فك حظر اجراء المكالمات في بعض الدول, فسابقاً عند استخدام تطبيقات التواصل بهدف اجراء مكالمات مرئية او صوتية مع الاصدقاء والاهل المتواجدين في مناطق بعيدة ودول مختلفة لن تستطيع فعل ذلك بسبب القيود والسياسات التي تفرضها الدولة، أما في وقتنا الحالي مع تطبيق تواصل سوبر اب اصبح بامكانك وبسهولة تامة اجراء المكالمات المرئية والصوتية دون ان يتم حظر حسابك من التطبيق، فتستطيع التحدث مع أفراد عائلتك وجهاً بوجه بكل حرية دون اي قيود.

السماح باجراء المكالمات في الامارات

يسمح لك تطبيق Tawasal SuperApp بالتواصل مع أفراد عائلتك واصدقائك بوسائل مختلفة اما ان تكون عبر ارسال الرسائل النصية او التسجيلات الصوتية، ولكن هناك ايضاً اسلوب اخر للتواصل تم اعتمادة مع التطور الحاصل في التكنولوجيا وقد لقي اعجاباً واسعاً، وهو عن طريق اجراء المكالمات الصوتية والمرئية بشكل مباشر عبر الانترنت, وهو ما يميز تطبيق تواصل سوبر اب حيث يسمح لك بإجراء مكالمات فيديو بجودة عالية الدقة مع جهات اتصالك دون ان يتم حظر حسابك، كذلك اجراء مكالمات صوتية تتميز بجعل الصوت ينتقل الى الطرف الآخر بوضوح تام دون اي مشاكل.

الجروبات والرسائل الجماعية في Tawasal SuperApp

يتيح لك تطبيق تواصل سوبر اب خاصية الجروبات التي تسمح لك باضافة عدد من جهات الاتصال يصل عددهم الى 1000 شخص في نفس المحادثة, ليكون لدى كل عضو امكانية ارسال الرسائل النصية والملفات والتسجيلات الصوتية في نفس الوقت، بحيث اذا كنت ترغب بانشاء جروب لافراد العائلة او زملاء العمل لاجراء مناقشات ومحادثات، فأن خاصية الجروبات سوف تسمح لك بذلك، ايضاً يتيح لك تواصل سوبر اب امكانية ارسال رسالة واحدة الى مجموعة من الاشخاص في نفس الوقت عن طريق انشاء محادثة يتم بها تحديد جهات الاتصال التي ينبغي على الرسائل ان

تصل اليها . ستجد كلتا الخاصيتان مشابهة تماماً لتطبيق الواتس اب و تليغرام.

ميزة المجلدات في تطبيق Tawasal SuperApp

يحتوي تطبيق تواصل سوبر اب على ميزة غاية في الروعة تعمل على ترتيب وتنظيم المحادثات في مجلدات مشابهة لتطبيق تيليجرام, حيث تساعدك في جعل محادثات معينة او جروبات بداخل مجلدات تعمل على انشائها وتسميتها من اجل الوصول الى هذه المحادثات او الجروبات بسرعة فائقة وبكل سهولة، بحيث اذا كنت تمتلك عملاء بامكانك تنظيمهم في مجلد تحت اسم العملاء، لتكون طريقة الوصول إليهم أسرع, عكس المحادثات التي تكون عشوائية وغير منظمة, ففي حالة اضطريت الى ارسال رسالة معينة لعميل معين سوف تأخذ منك هذه العملية وقت طويل منك, وبامكانك ايضاً الاستفاذة من المجلدات في جعل الجروبات التقنية على سبيل المثال في مجلد وجروبات تعليم اللغة في مجلد آخر وما الى ذلك، لتصبح لديك قائمة من الجروبات ذات ترتيب وتنظيم.

شرح استخدام و انشاء حساب في تواصل سوبر اب

– عند تحميل وتشغيل التطبيق، سوف يتم عرض نافذة تطلب منك السماح للتطبيق بالوصول الى المكالمات الهاتفية من اجل انشاء حساب برقم هاتفك، الضغط على سماح.

– بعد ذلك ستظهر صفحة تطلب منك أدخال رَقْم هاتفك والدولة الخاصة بك، إدخال البيانات من ثم الضغط على السهم الموجود في اسفل يمين الشاشة كما موضح في الصورة.

– سيتم عرض نافذة الضغط على سماح.

– بعد ادخال رَقَم هاتفك، سوف تصلك رسالة على رَقْم هاتفك تحتوي على رمز التأكيد وضعه في الخانة.

– من ثم بإمكانك وضع اسمك الأول واسم العائلة، لإنشاء مِلَفّ تعريفي وصورة في حالة أزدت ذلك.

– ستظهر لك نافذة تطلب من السماح لتطبيق تواصل سوبر اب بالوصول إلى جهات الاتصال، الضغط على سماح كما موضح في الصورة.

في الصفحة الرئيسة ستجد جميع المحادثات التي قمت بها داخل التطبيق، في حالة أردت بَدْء محادثة مع جهة اتصال او أنشاء جروب أو رسائل جماعية او غير ذلك، الضغط على الايقونة الموجودة في أسفل يسار الشاشة.

– عند الضغط على الأيقونة الموجودة في اعلى يسار الشاشة سوف تظهر لك قائمة تحتوي على مجموعة من الخيارات، تستطيع من خلالها تغيير صورة المِلَفّ الشخصي، وضع اسم مستخدم، انشاء نبذه تعريفية عنك، والدخول إلى الاعدادات الخاصة بالإشعارات وجهات الاتصال، والمحادثات، وكذلك المجلدات. بإمكانك اكتشاف التطبيق بسهولة تامة وبكل بساطة فهو شبيه تماماً بـ التليجرام و الواتس اب.

المميزات