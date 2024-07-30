الرياض - أميرة القحطاني - كارفور يواصل تقديم عروضة المتميزة على مختلف السلع التي تحتاج لها الأسرة المصرية وتستمر هذه العروض لفترة محدودة حيث تنتهي هذه العروض يوم 4 أغسطس 2024 وخلال عروض اليوم سوف تجد مجموعة متنوعة من أفضل ماركات الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وفرش الحدائق وكذلك تخفيضات ضخمة على المواد الغذائية المختلفة والمنظفات والكثير من المنتجات الرائعة وتصل الخصومات ل 40% من ثمن المنتجات مما يجعلها فرصة رائعة للتسوق والحصول على مستلزمات البيت بأفضل سعر. عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية عروض ليس لها مثيل من كارفور مصر على مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في السوق المصري وبأسعار ليس لها مثيل في أي متجر آخر وبجودة عالية مع وجود ضمان على جميع الأجهزة ضد عيوب الصناعة مع امكانية استرجاع المنتجات في حال وجود مشكلات بها واليكم أبرز عروض اليوم: تخفيضات على الشاشات من مختلف الماركات

عروض على الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب والطابعات

عروض على المكيفات والمراوح والثلاجات

تخفيضات على البوتجازات والافران والمكانس الكهربائية

عروض على اطقم الحلل والأكواب و أدوات المطبخ عروض كارفور على المواد الغذائية والمنظفات كارفور من أفضل المتاجر التي تقدم عروض مميزة على مختلف ما يحتاج له المنزل المصري من منتجات غذائية مختلفة ومنتجات المنظفات والكثير من المنتجات التي لا يستغني عنها المنزل المصري واليكم أبرز العروض: عروض على الزيوت المختلفة والسمن

عروض على الأرز والمكرونة والصلصة

عروض على الشاي والقهوة

عروض على المربي والحلاوة الطحينية والعسل وذبدة الفول السوداني

عروض على اللحوم والدجاج المجمد

عروض المنظفات اقرأ أيضا أعرف من زار بروفايلك على الفيس بوك 2024 بدون برامج حتى لو كان من غير الأصدقاء

كود واحد لإلغاء جميع خدمات فودافون 2024الترفيهية والإخبارية

كود إلغاء جميع خدمات اتصالات مصر 2024 التي تسحب رصيدك دون معرفتك

كود إلغاء جميع خدمات موبينيل (أورانج) 2024 التي تسحب الرصيد بدون داعي

كانت هذه تفاصيل خبر كارفور عامل عروض عظمة على الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية والمنظفات وهدايا ضخمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.