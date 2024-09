تحديث One UI 6.1.1: هواتف سامسونج المؤهلة للحصول عليه

الرياض - أميرة القحطاني - في أوائل عام 2024، أصبحت واجهة One UI 6.1 واحدة من أكبر الإصدارات الجديدة بفضل تضمين العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في النصف الثاني من العام قدمت سامسونج واجهة One UI 6.1.1 مع جهازي Galaxy Z Fold 6 و Galaxy Z Flip 6.

تصميم واجهة One UI 6.1.1:

واجهة One UI 6.1.1 لم تأتي بتغييرات في واجهة المستخدم، كما قامت سامسونج بالفعل بإعادة تصميم بعض جوانب واجهة One UI مع الإصدار 6.0 في عام 2023، ولم يتم استقبال هذا التحديث بشكل جيد من قبل المستخدمين، ومع ذلك لم تعالج سامسونج شكاوى المستخدمين في واجهة One UI 6.1.1.

ميزات واجهة One UI 6.1.1:

تم تقديم العديد من الميزات الجديدة للذكاء الاصطناعي في Galaxy مع تحديث One UI 6.1.1، كما تم تحسين الميزات التي تم تقديمها مع تحديث One UI 6.1، فيما يلي الميزات والتحسينات البارزة للذكاء الاصطناعي في Galaxy:

Portrait Studio: تحويل الصور الشخصية إلى أنماط مختلفة مثل الرسم التخطيطي والألوان المائية والكرتون ثلاثي الأبعاد.

Sketch to Image: تحويل الرسومات البسيطة إلى أعمال فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكن استخدامه مع الرسومات الجديدة وتلك المرسومة على الصور الموجودة.

Suggested Replies: تقديم ردود سريعة مستندة إلى السياق للرسائل المستلمة على شاشة الغلاف لهواتف Galaxy Z Flip من خلال تحليل سجل الدردشة.

Interpreter: تحديث ميزة المترجم لتشمل وضع الشاشة المزدوجة للهواتف القابلة للطي ووضع الاستماع، مما يتيح لك إجراء محادثات مع أشخاص آخرين بلغات مختلفة عن طريق تحويل الكلام إلى نص وترجمته في الوقت الفعلي.

Composer: إنشاء رسائل بريد إلكتروني وتعليقات والمزيد بناءً على كلمات مفتاحية يقدمها المستخدم. يمكن للمستخدمين اختيار نغمة الرسائل في تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لـ Galaxy AI تحليل المنشورات القديمة واكتشاف النغمة المقصودة تلقائيًا.

PDF Overlay Translation: نسخ وترجمة وتلخيص ملفات PDF المفتوحة في تطبيق Samsung Notes.

Google Gemini Integration: إمكانية استبدال Google Assistant بـ Google Gemini إذا رغب المستخدم.

Live Translate Third-Party App Support: دعم ميزة الترجمة الفورية لبعض تطبيقات الدردشة الخارجية.

Instant Slow-Mo Clips: بالإضافة إلى إبطاء مقاطع الفيديو في تطبيق المعرض عند الضغط المطول على الشاشة، تقدم One UI 6.1.1 خيار حفظ الجزء البطيء من الفيديو كملف منفصل.

Galaxy AI Wallpapers: دعم خلفيات الذكاء الاصطناعي لشاشة الغلاف لهواتف Galaxy Z Flip.

Samsung Notes: يمكن نسخ وترجمة وتلخيص الملاحظات الصوتية المضافة في تطبيق Samsung Notes، قبل One UI 6.1.1، كانت هذه الميزات متاحة فقط لتسجيلات الصوت في تطبيق Voice Recorder.

قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث Samsung One UI 6.1.1:

Galaxy Z series

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab Series:

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S series [Major One UI 6.1 update based on One UI 6.1.1]