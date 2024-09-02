ماء الخيار والنعناع مشروب جيد لإنقاص الوزن كما يقول الخبراء

الرياض - أميرة القحطاني - إذا كنت تحاول إنقاص وزنك وتبحث عن إضافة مشروبات صحية إلى نظامك الغذائي، فعليك تجربة ماء الخيار والنعناع، تقول خبيرة تغذية إن دمج هذا المشروب في روتينك اليومي يمكن أن يساعدك في تحقيق هدف إنقاص الوزن، وتعزو ذلك إلى كون الخيار من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالفيتامينات والمعادن، كما يوفر الترطيب والألياف، كما أن محتواه العالي من الماء يرضي الجوع ويعزز الشعور بالشبع، مما يجعله مثبطًا طبيعيًا للشهية، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساعد النعناع، ​​المعروف بخصائصه الهضمية، في تقليل الانتفاخ والألم، اللذين يرتبطان غالبًا بزيادة الوزن، إن الجمع بين الخيار والنعناع يجعل المشروب ممتعًا ومرضيًا لا يرطب الجسم فحسب، بل يتخلص أيضًا من الكيلوجرامات الزائدة، إليكم جميع فوائد ماء الخيار والنعناع ولماذا يعد مشروبًا مثاليًا لإنقاص الوزن؟

ما هو ماء الخيار والنعناع؟

ماء الخيار والنعناع هو مشروب منعش ومرطب يتم الاستمتاع به غالبًا خلال الأشهر الأكثر دفئًا، يتم صنعه عن طريق نقع شرائح الخيار وأوراق النعناع الطازجة في الماء، تقول أخصائية التغذية غوري أناند: “يضيف الخيار نكهة خفيفة وبرودة إلى الماء، بينما توفر أوراق النعناع رائحة منعشة ومنشطة. هذا المزيج يصنع مشروبًا لذيذًا وصحيًا ومنخفض السعرات الحرارية ويساعد على إنقاص الوزن بشكل فعال”، يعد مشروب إنقاص الوزن هذا خيارًا شائعًا لأولئك الذين يبحثون عن بديل طبيعي ومنعش للمشروبات السكرية للبقاء رطبًا والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة.

ماء الخيار والنعناع: هل هو مشروب جيد لإنقاص الوزن؟

يمكن أن يكون ماء الخيار والنعناع أداة مفيدة في جهود إنقاص الوزن بسبب عدة عوامل، كما أوضح الخبير ومن أبرزها:

مشروب مرطب

يعد الترطيب الكافي ضروريًا للتحكم في الوزن، يحتوي الخيار على سعرات حرارية منخفضة، ولكنه غني بالفيتامينات والمعادن والماء، مما قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية مثل فقدان الوزن، والترطيب المتوازن، وانتظام الهضم، وخفض مستويات السكر في الدم، وفقًا لكتاب القي م الاقتصادية للخيار وزراعته وتربيته .

يجعل الخيار وماء النعناع منه مشروبًا منعشًا يشجع على تناول السوائل، حيث يساعد البقاء رطبًا على تنظيم عملية التمثيل الغذائ ، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ومنع الجفاف.

محتوى منخفض من السعرات الحرارية

الخيار منخفض السعرات الحرارية بشكل كبير، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلةNutrients ، فإن تناول الأطعمة الغنية بمحتوى الماء والمنخفضة السعرات الحرارية يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، هذا الخليط من الخيار وماء النعناع يجعله مشروبًا خاليًا من السعرات الحرارية، هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع به طوال اليوم دون القلق بشأن إضافة سعرات حرارية غير ضرورية إلى نظامك الغذائي، إنه بديل رائع للمشروبات السكرية التي تساهم في زيادة الوزن.

يثبط الشهية

أظهرت دراسة نشرت في مجلة Pharmaceuticals أن النعناع على وجه الخصوص له خصائص مثبطة للشهية، يمكن أن تساعد النكهة المنعشة ورائحة النعناع في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام والتحكم في حجم الحصص. يمكن أن يساعد شرب ماء الخيار والنعناع قبل الوجبات في كبح شهيتك وتسهيل تناول وجبة أصغر وأكثر توازناً.

يحسن الهضم

يمكن أن يساعد ماء الخيار والنعناع في عملية الهضم، يحتوي الخيار على إنزيمات يمكن أن تساعد في تكسير الطعام، يمكن للنعناع أن يهدئ الجهاز الهضمي ويخفف الانتفاخ أو الغازات، كما وجدت دراسة نُشرت في مجلة Research Gate Journal ، يعد الجهاز الهضمي الصحي مهمًا لفقدان الوزن، لأنه يضمن امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح ويمنع الانزعاج الذي يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

في حين أن ماء الخيار والنعناع يمكن أن يكون أداة قيمة في إنقاص الوزن، فمن المهم أن تتذكر أنه ليس حلاً سحريًا. لإدارة الوزن بشكل فعال، تحتاج أيضًا إلى التركيز على نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم وعادات نمط حياة صحية أخرى.

فوائد أخرى لهذا المشروب لإنقاص الوزن

يحسن صحة الجلد

يمكن لماء الخيار والنعناع تحسين صحة الجلد بعدة طرق. يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة، كما هو موضح في دراسة نشرت في مجلة Sumerianz Journal of Biotechnology التي يمكن أن تساعد في حماية الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، تحتوي أوراق النعناع على المنثول، الذي له خصائص مضادة للالتهابات، كما هو موضح في دراسة نشرت في مجلة Molecules ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الاحمرار والتورم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد ماء الخيار والنعناع في ترطيب البشرة، وهو أمر مهم للحفاظ على صحة البشرة، يمكن أن يساعد شرب ماء الخيار والنعناع بانتظام في تحسين لون البشرة وتقليل حب الشباب ومنح بشرتك توهجًا صحيًا.

يحسن دورة النوم

يمكن أن يساعد ماء الخيار والنعناع في تحسين النوم بعدة طرق:

تحتوي أوراق النعناع على المنثول، الذي يتمتع بخصائص مهدئة ومريحة يمكن أن تساعد في تعزيز النوم،

يمكن أن يساعد ماء الخيار والنعناع في ترطيب الجسم، وهو أمر مهم لنوم هادئ.

يمكن أن يساعد شرب ماء الخيار والنعناع قبل النوم في تحضير جسمك للنوم وتعزيز نوم ليلي أكثر راحة.

ماء الخيار والنعناع: كيف تصنع هذا المشروب لإنقاص الوزن؟

إليكم دليل كامل عن كيفية تحضير ماء الخيار والنعناع في المنزل لخسارة الوزن بشكل فعال، كما شرحها الخبير:

المكونات:

1 خيارة مقطعة إلى شرائح

حفنة من أوراق النعناع الطازجة

1 لتر من الماء

الطريقة:

اغسلي الخيار وأوراق النعناع جيدًا، ثم قومي بتقطيع الخيار إلى شرائح رفيعة.

ضعي شرائح الخيار وأوراق النعناع في إبريق أو كوب كبير.

صب الماء في الإبريق.

قم بتغطية الإبريق واتركه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، أو طوال الليل للحصول على نكهة أقوى.

صب الماء المنقوع في الكؤوس واستمتع به.

الاختلافات الاختيارية:

أضف القليل من عصير الليمون للحصول على نكهة لاذعة.

للحصول على نسخة أحلى، أضف ملعقة صغيرة من العسل أو شراب القيقب.

أضف القليل من الماء الفوار للحصول على مشروب فوار.

ماء الخيار والنعناع: الآثار الجانبية لهذا المشروب لإنقاص الوزن

على الرغم من أن ماء الخيار والنعناع يعتبر آمنًا بشكل عام بالنسبة لمعظم الناس، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية المحتملة:

الإفراط في تناول ماء الخيار قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الإسهال، خاصة إذا كان جهازك الهضمي حساسًا.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الخيار أو النعناع، ​​فقد تواجه ردود فعل تحسسية مثل الشرى، أو الحكة، أو صعوبة التنفس.

على الرغم من ندرة ذلك، فإن الإفراط في استهلاك ماء الخيار يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى لدى الأفراد المعرضين لها.

من المهم ملاحظة أن هذه الآثار الجانبية نادرة ولا تحدث عادةً إلا عند الإفراط في تناولها، إذا واجهت أي آثار جانبية، فمن المستحسن استشارة أخصائي الرعاية الصحية.