منوعات

الاكثر متابعة اليوم - خالد يوسف من يفضل بين غادة عبد الرازق وسمية الخشاب؟

0 نشر
Dina Hussein 0 تبليغ

انتهى المخرج خالد_يوسف، من تصوير حلقة لبرنامج “بالخط العريض”، الذي تقدمه المذيعة إيمان أبوطالب، والمقرر عرضها يوم الجمعة المقبل.

اقرأ: نضال الأحمدية توبخ لميس الحديدي والمصريون ينقلبون ضدها!

واعتبر يوسف أن الفنانة غادة_عبد_الرازق، أكثر موهبة واحترافية سمية_الخشاب، ووصف الفنان الراحل نجيب الريحاني بأنه أحد الفنانين العالميين، وأهم فنان مر في تاريخ السينما لأنه أحد مؤسسي الفن السابع، موضحا أنه يختلف مع الزعيم عادل_إمام بشأن تصريحاته حول نجيب الريحاني.

وأضاف أن فيلمي حين ميسرة وهي فوضى ودكان شحاتة أكثر أعماله نجاحا.

كشف يوسف خلال اللقاء عن أسباب عدم حصول فيلم كف القمر على حظه في دور السينما موضحا أن هذا الفيلم تزامن عرضه في دور السينما مع أحداث مجلس الوزراء إبان ثورة يناير مشيرا إلى أنه تم عرض الفيلم على إحدى القنوات الفضائية فحقق نجاحا ومشاهدة كبيرة.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا