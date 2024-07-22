الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم العروس متى موعد زفافها؟

حصلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على تكريم جديد من مهرجان بياف في لبنان، وحضرت الحفل برفقة خطيبها ناريغ ناربيكيان، الذي اصر على التواجد لدعمها والوقوف بجانبها.

نادين اجرت لقاءً لصالح احدى البرامج الفنية، وتحدثت عن موعد زفافها على ناريغ وقالت: (قريبًا جدًا، اكيد مش رح اتجوز بالسر، انا حابة تفرحوا معي، ولما نحدد الموعد اكيد بخبركن).

كما تحدثت نادين عن سعادتها بتواجد ناريغ بجانبها قائلة:

(المرأة بتفرح لما يكون حدا رجال فخور بيها وما بيغار من نجاحها).

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حبيب نادين يُدعى ناريغ ناربيكيان وهو أرمني – سوري نشأت علاقتهما منذ عامٍ حين كانت نادين قد حصلت تلى طلاقها الرسمي من زوجها الأول.

نتمنى أن نرى نادين عروس العام ٢٠٢٣ رغم أنها كانت صرّحت بأنها وناريك لا يفكران بالزواج حاليًا بسبب انشغالهما.

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وكانت قالت نادين في تصريحات خاصة للجرس إنها مضت على ٣ مشاريع جديدة مع شركة (الصباح) بعد النجاح الكبير لمسلسل (واخيرًا) من بطولتها مع قصي_خولي.