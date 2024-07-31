الاكثر متابعة اليوم - هجوم على نادين نجيم بسبب الضاحية الجنوبية

مساء الثلاثاء، اعتدت اسرائيل على أمن لبنان وتحديدًا العاصمة بيروت في حارة حريك، وقصفت مبنى يسكن فيها القائد العسكري الثاني في حزب الله، فؤاد شكر الذي لا يزال مصيره مجهولًا بحسب العلاقات الاعلامية في حزب الله.

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الاعتداء أسفر عن ٣ شهداء وأكثر من ٨٠ جريحًا بما أن الغارة نُفّذت مساءً ما يعني أن اسرائيل كانت تسعى لكثير من الجرحى والقتلى.

النجمة اللبنانية نادين نجيم كانت أول من كتبت عن وجعها مما حدث في بيروت، ووجهت رسالة خاصة لأهالي الضاحية الجنوبية، وكتبت:

(يا رب الضاحية الجنوبية.. الله بحمي لبنان وشعبه)

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لكن صهاينة الداخل هاجموا نادين لأنها وقفت مع الضاحية الجنوبية، وتناسوا هؤلاء بأن المستهدفين هم لبنانيون قبل أن يكونوا تابعين لحزب الله او لمحور الممانعة أو لايران أو غيرها!

نادين لم تصمت على هذا الهجوم، وكتبت:

(بس لانه قلت الله يحمي لبنان و شعبه! عم يهاجموني معقول؟ شو خص الناس يلي انصابت يعني هني مش لبنانية! والجنوب مش لبنان؟ والضاحية مش لبنان؟ العمى)