الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجنديين أحدهم بجراح خطيرة بمعارك شماليّ غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين، قال إن أحدهم أُصيب بجراح خطيرة، بمعارك اندلعت شماليّ قطاع غزة.

وذكر أنه "في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أصيب ضابط من الكتيبة 202، من لواء المظليين، بجروح خطيرة في معركة بشمال قطاع غزة".

وأضاف أنه "في الحدث الذي أصيب فيه الضابط، أصيب مقاتلان آخران بجروح متوسطة، وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".