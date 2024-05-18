زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ بتكنولوجيا جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية‭‭ ‬‬اليوم السبت إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على اختبار صاروخ باليستي تكتيكي بتكنولوجيا توجيه جديدة‭‭ ‬‬يوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن كيم أصدر أمر تسريع الإنتاج خلال زيارة لمصنع أسلحة يوم الجمعة "للتعامل مع‬‬ المواجهة العسكرية الطائشة للأعداء"، وتعزيز ردع الحرب النووية.

وقال كيم إن هذا النهج سيبعث الخوف في نفوس العدو من الوضع القتالي النووي لكوريا الشمالية.

وعبّر كيم عن ارتياحه للتجربة الصاروخية الناجحة التي تضمنت نظاما مستقلا للملاحة.

من جانبه، أفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي يوم الجمعة، بعد يوم من إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة تشمل طائرات شبح متقدمة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت ما يفترض أنها صواريخ قصيرة المدى أُطلقت من مدينة وونسان الساحلية الشرقية باتجاه البحر الشرقي، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وندد الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق الصواريخ الأخير، ووصفه بأنه عمل استفزازي يهدد الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وتعهد بالرد الصارم على استفزازات الشمال.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية للصحفيين: "لقد عزز جيشنا المراقبة واليقظة ضد أي عمليات إطلاق إضافية، بينما شارك عن كثب المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية مع السلطات الأميركية واليابانية".