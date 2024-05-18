صدور حكم بسجن مهاجم زوج نانسي بيلوسي ثلاثين عامًا

صدر حكم بالسّجن ثلاثين عامًا، بحقّ المواطن الكندي ديفيد ديباب، الّذي هاجم زوج رئيسة مجلس النّواب الأميركي السّابقة نانسي بيلوسي بمطرقة.

وكان قد دين ديباب (43 عامًا) العام الماضي بالاعتداء الّذي تمّ في تشرين الأوّل 2022، والّذي أدّى إلى إصابة بول بيلوسي بكسر في جمجمته، وأيضًا بمحاولة خطف بيلوسي الّتي كانت رئيسة مجلس النّواب حينذاك، ولم تكن موجودة في المنزل لحظة حصول الاعتداء.

وكانت قد طلبت بيلوسي من القاضي، فرض عقوبة "طويلة جدًّا" على منفذ هذا الهجوم، "الّذي كانت له آثار مدمّرة على ثلاثة أجيال" من عائلتها. وأشارت في وثائق قضائيّة نقلتها صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، إلى أنّ "حتّى اليوم، بعد 18 شهرًا على الاقتحام والهجوم، يستحيل تجنّب آثار الدّماء والاقتحام".

وخلال محاكمته، روى الرجل البالغ من العمر 43 عامًا، كيف أصبح مستمعًا متحمّسًا لليمين المتطرّف عبر البودكاست. وأنّه كان قد بثّ على شبكات التوّاصل الاجتماعي، منشورات تزعم أنّ النّخب الأميركيّة فاسدة ومتورّطة في الاستغلال الجنسي للأطفال، أو أنّ الانتخابات الرّئاسيّة لعام 2020 قد سُرقت من الرّئيس السّابق دونالد ترامب.