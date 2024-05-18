مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا ووسط رفح

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل مواطن وإصابة آخرين، نتيجة إطلاق الطّائرات الحربيّة الإسرائيليّة قذائف عدّة صوب مدرسة غرب مخيم جباليا، شمال ​قطاع غزة​".

وأشارت إلى أنّ "الطّائرات الإسرائيليّة استهدفت أيضًا فجر اليوم، منزلًا وسط مدينة ​رفح​ جنوب القطاع، ما أدّى إلى مقتل مواطنَين، فيما استهدفت المدفعيّة الإسرائيليّة شرق ووسط المدينة. كما أغارت الطّائرات على منطقة الفراحين شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، جنوب غزة".

وقد أدّى القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من شهر تشرين الأوّل 2023، إلى مقتل 35,303 فلسطينيّين، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، وإصابة 79,261 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة، إذ لا يزال آلاف الضّحايا تحت الأنقاض.