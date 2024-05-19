وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله،اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان إسحاق دار، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها،وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى - خلال الاتصال - مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في شتى المجالات،إلى جانب بحث الترتيبات الأولية لزيارة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى باكستان،التي سيتم تحديد موعدها في وقتِ لاحق باتفاق الطرفين، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

الاعتصامات الطلابية تصل إلى جامعتي مقاطعة ساسكاتشوان الكندية دعما لفلسطين

امتدت حركة التضامن الفلسطيني إلى جامعتي ساسكاتشوان وريجينا في مقاطعة ساسكاتشوان بكندا اليوم"السبت"وتضمنت الفعاليات الاعتصامات وخطب الطلاب والأساتذة والفلسطينيين.

وجاءت الاعتصامات في الجامعات الكندية بعد أشهر من المسيرات الاحتجاجية والعرائض والاعتصامات والإضرابات عن الطعام من قبل نشطاء الحركة المؤيدة للفلسطينيين منذ العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب المحتجون إدارتي جامعتي ساسكاتشوان بالكشف عن أي علاقات مالية وبحثية مع إسرائيل وقطعها،وفي ساسكاتون تجمع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في ساحة بوسط الحرم الجامعي لحشد الدعم لغزة.

وتأتي هذه الأحداث في جامعات ساسكاتشوان في أعقاب الاحتجاجات والاعتصامات الأخيرة في الحرم الجامعي في إدمونتون وكالجاري، بالإضافة إلى مؤسسات ما بعد المدارس الثانوية الأخرى في جميع أنحاء كندا.

70 شهيدا خلال آخر 24 ساعة بغزة.. وبرنامج الأغذية العالمي يُحذر من مجاعة شمال القطاع

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 70 شخصًا وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الشهداء بالقطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية عليه في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 35 ألفا و456 شهيدا، إضافة إلى 79 ألفا و476 مُصابا، موضحة أن هذه الأعداد لا تتضمن المفقودين والضحايا تحت الركام، الذين تمنع الحرب طواقم الإسعاف والمُنقذين من الوصول إليهم وانتشالهم.

وقالت مصادر طبية بالقطاع "إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة قبل أن تحاصره، وتمنع المواطنين والطواقم الطبية من الدخول إليه أو الخروج منه، ما تسبب بصعوبة تقديم الخدمات العلاجية للمصابين والمرضى"، لافتة إلى أن جيش الاحتلال أعاد تجريف محيط مستشفى العودة.

ومن جانبه، أكد برنامج الأغذية العالمي الحاجة لوصول "آمن ومستدام" للمساعدات من أجل منع المجاعة في شمال قطاع غزة، محذرا من أن تصعيد القتال في شمال غزة سيعرض الوصول إلى معبر بيت حانون للخطر، ويهدد التقدم المحرز في إيصال المزيد من المساعدات إلى شمال القطاع.