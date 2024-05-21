الاهالي يعيقون مرور سيارة لليونيفيل قرب مفرق عين الدلبة في الضاحية الجنوبية

افادت معلومات بان الاهالي اعاقوا مرور سيارة لليونيفيل قرب مفرق عين الدلبة في الضاحية الجنوبية، معتبرين بانها هذا الخط خارج عمليات قوات اليونيفيل.

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