وزير الخارجية العماني يبحث مع ميقاتي العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي العلاقات الثنائية بين البلدين. كما جرى خلال الاتصال استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أولويات العمل في سبيل تحقيق واستدامة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

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