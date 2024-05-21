نتانياهو: نسعى إلى إدارة مدنية في غزة يتكفّل بها سكان محليون لا ينتمون لحركة "حماس"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في حديث لـ"ABC"، أن "هدفنا الأول تدمير حماس وإلا فلن يكون لسكان غزة مستقبل والثاني هو نزع السلاح في غزة".

ولفت نتانياهو، الى أ،نا "نسعى إلى إدارة مدنية في غزة يتكفل بها سكان محليون لا ينتمون لحماس ولا يسعون إلى تدمير إسرائيل، ونحن نسعى لإعادة بناء غزة بطريقة سلمية بدعم من الدول العربية المعتدلة والمجتمع الدولي".