نفّذ تلاميذ المدرسة "العمانية النّموذجيّة الرّسميّة "في صيدا، وقفةً تضامنيّةً مع تلامذة الجنوب، تنديدًا بالغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت باصًا كان يقلّ تلاميذ إلى مدرسة "شوكين الرسميّة" في النبطية، ممّا أدّى إلى إصابة عدد منهم بجروح جرّاء تساقط زجاج الحافلة عليهم.

كانت هذه تفاصيل خبر وقفة تضامنية لتلاميذ "العمانية الرسمية" بصيدا تنديدًا بإصابة تلاميذ مدرسة بالنبطية جراء غارة إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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