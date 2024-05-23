تلاوة أمر اليوم في وزارة الدفاع لمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير

أقيم احتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، لمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، ترأسه اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة. وتلا رئيس الأركان أمر اليوم على العسكريين، واستعرض الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة. وأقيمت مراسم لتلاوة أمر اليوم في قيادات المناطق والمعاهد والكليات والمدارس والقوات الجوية والبحرية وبقية الوحدات الكبرى.

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