افرام الثاني: نتابع الوحشيّة التي يعانيها إنسانُنا المشرقيّ من قبل عدوٍ شرسٍ تقف وراءه دولٌ تُدعى بالعظمى

افتتح بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للسريان الارثوذكس مار إغناطيوس أفرام الثاني المؤتمر الأكاديمي المشرقي الثاني بعنوان "قضايا مشرقية" الذي ينظمه المركز المجري للدراسات المسيحية المشرقية ومركز المشرق للأبحاث والدراسات في بكفيا.

‎وأشار البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، خلال كلمة في افتتاح المؤتمر، الى أننا "نلتقي اليوم في وقتٍ تتهاوى فيه القِيَمُ والأخلاق، وتُهانُ فيه كرامةُ الإنسان، وتسقط بلدانُ مشرقنا هذا، الواحد تلو الآخر، في حروبٍ ودمارٍ وانهيارٍ اقتصاديّ يضرب المواطنين".

ولفت أفرام الثاني، الى أننا "نتابعُ يوميًّا الوحشيّة الفظيعة التي يعانيها إنسانُنا المشرقيّ، وبخاصةً أبناء غزة وجنوب لبنان، من قبل عدوٍ شرسٍ لا يوفّر أحداً، وبالأخصّ الأطفال وكبار السنّ، غير مُبالٍ بالقانون الدّولي الإنساني أو بالمعاهدات والاتفاقيّات الأممية".

وأكد البطريرك، على أهمية "هذا اللقاء الأكاديمي الذي نأمل أن تسلّط أبحاثُه القيّمة الضوءَ على نواحٍ مختلفة من حضارة وتراث وتاريخ هذا المشرق العزيز الذي يُعدّ بحقّ منشأ الحضارة الإنسانية. ولأنّ الجهل هو عدو الإنسان الأول، فنحن مَديونون لأجدادنا في هذا المشرق كما للأجيال القادمة، بأن نعود إلى تراثنا وحضارتنا التي بنتْها شعوبٌ وممالكٌ متعاقبة في هذه المنطقة، وامتدّ تأثيرها إلى جميع أنحاء العالم".