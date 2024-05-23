نديم الجميل: "بدنا نحِدّ على رئيس دبّح شعبه وجر لبنان على محور الإرهاب والدمار؟"

تساءل عضو كتلة "الكتائب" النّائب ​نديم الجميل​، "نريد أن نحدّ ونقفل الإدارات والمؤسّسات 3 أيّام، على رئيس ذبح شعبه وجرّ ​لبنان​ على محور الإرهاب والدّمار؟ على رئيس الدّولة الّتي تموّل وتأمر ميليشيات أصوليّة دمّرت لبنان واقتصاده وسيادته ومستقبل شبابه، و"فاتحة دويلة على حسابها"؟".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "الشّرخ بين الدّولة والدّويلة كبير جدًّا، والالتقاء شبه مستحيل"، مشدّدًا على أنّه "حان الوقت لنقول لكم دويلتكم ولنا لبناننا… ولنبحث بمستقبل النّظام الّذي يقدر أن يجمعنا، أو الصّيغة القادرة أن تراعي اختلافاتنا".