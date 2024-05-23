تساءل عضو كتلة "الكتائب" النّائب نديم الجميل، "نريد أن نحدّ ونقفل الإدارات والمؤسّسات 3 أيّام، على رئيس ذبح شعبه وجرّ لبنان على محور الإرهاب والدّمار؟ على رئيس الدّولة الّتي تموّل وتأمر ميليشيات أصوليّة دمّرت لبنان واقتصاده وسيادته ومستقبل شبابه، و"فاتحة دويلة على حسابها"؟".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "الشّرخ بين الدّولة والدّويلة كبير جدًّا، والالتقاء شبه مستحيل"، مشدّدًا على أنّه "حان الوقت لنقول لكم دويلتكم ولنا لبناننا… ولنبحث بمستقبل النّظام الّذي يقدر أن يجمعنا، أو الصّيغة القادرة أن تراعي اختلافاتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل: "بدنا نحِدّ على رئيس دبّح شعبه وجر لبنان على محور الإرهاب والدمار؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.