الجيش الإسرائيلي: إصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بيان، بإصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ولفت إلى "إصابة 3573 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب بينهم 1774 خلال الهجوم البري"، موضحًا أنّ "265 عسكريا ما زالوا يعالجون إثر إصابتهم في معارك غزة 33 منهم جراحهم خطيرة"، مضيفًا "مقتل 634 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب وإصابة 554 بجروح خطيرة".

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.