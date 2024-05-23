القوات الروسية تقصف خاركيف بنحو مكثف

ياسر رشاد - القاهرة - تبادلت القوات الروسية والأوكرانية، اليوم الخميس، القصف على مناطق مختلفة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وخسائر مادية.

في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، أعلن الحاكم العسكري عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجوم روسي على المنطقة.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف، اليوم الخميس، إن القوات الروسية قصفت خاركيف بنحو مكثف، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية ومقتل 7 قتلى وإصابة 16 آخرين في منطقتي خلودنوهيرسكي و أوسنوفيانسكي.

واستهدف الهجوم أيضا بلدة زولوشيف، ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل.

وعلى الجانب الآخر، قُتلت امرأة في قرية كراسنيي فوستوك في بيلغورود الروسية، بعد تحطم مسيّرة أوكرانية أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية على منزل، مما دمّر طابقه العلوي حسبما قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تلجرام.

وتتعرض منطقة بيلغورد بنحوٍ شبه يومي لضربات من القوات الأوكرانية.

وفي منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها جزئيًا قوات موسكو، قُتل رجل إثر تعرض سيارته لضربة أوكرانية في مدينة غورليفكا.

وفيما يبدو أنه بداية لمشاركة السجناء الأوكرانيين في المعارك، قررت محكمة في مدينة خميلنيتسكي إطلاق سراح سجينين مدانين بالسرقة للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، بناءً على طلبهما للمشاركة في القتال.

وكانت قاعدة بيانات البرلمان الأوكراني قد أظهرت في وقت سابق هذا الشهر، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقع قانونا يسمح لبعض السجناء بالخدمة في الجيش.

ويقول مسؤولون في كييف إن هذه الخطوة قد توفر 20 ألف شخص كحد أقصى.