هل تفكر في الزواج؟ استمع الى نصيحة بايدن أولاً!

الرياص - اسماء السيد - نيو هامبشاير (الولايات المتحدة): قدم الرئيس الأميركي جو بايدن نصيحة غريبة لكل شاب يفكر في الزواج، مؤكدا على ضرورة اختيار عائلة لديها 5 بنات!

وبينما كان يتحدث عن إنجازاته التشريعية يوم الثلاثاء الماضي في نيو هامبشاير، كان لدى بايدن بعض النصائح الغريبة، حيث قال: "لكل شاب يفكر في الزواج، تزوج في أسرة بها 5 بنات أو أكثر"، مضيفا: "واحدة منهم سوف تحبك دائما، وتقف إلى جوارك طوال الوقت".

ولم يوضح بايدن الفكرة في الزواج من فتاة لديها 5 شقيقات، سوى أن واحدة منهن (وهي الزوجة) سوف تقف إلى جوارك دائماً، وفي بعض التفسيرات، ربما أراد أن يمتدح زوجته تحديداً بهذه النصيحة، وهذا الوصف.

خاصة أن زوجة بايدن، جيل تريسي، هي الأكبر بين 5 أخوات، وسبق أن انضمت إليها أخواتها في عدة مناسبات بالبيت الأبيض.

وبعد خطابه، ذهب الرئيس الأمريكي للتحدث إلى الجمهور، وأعطى جاك براون البالغ من العمر 7 سنوات، وكارتر براون البالغ من العمر 5 سنوات، المال لشراء المثلجات.

وفي تفاعل البعض مع نصيحة بايدن الغريبة والمثيرة للجدل، كتبت فتاة تعليقاً على ذلك عبر منصة إكس :"هل سمعت ذلك بشكل صحيح؟ لابد أن هذا ما قاله لابته هنتر، مما جعله يواعد زوجة الأخ المتوفي".