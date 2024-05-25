وزيرة داخلية ليتوانيا: دول حلف الأطلسي المحاذية لروسيا ستقيم سورا من المسيرات

اعلنت وزيرة الداخلية في ليتوانيا آنيي بيلوتايت، أن "الدول الست الاعضاء في حلف شمال الاطلسي والمجاورة لروسيا توافقت على إقامة سور من المسيرات بهدف الدفاع عن حدودها ضد الاستفزازات".

ورأت بيلوتايت لوكالة "بي ان اس" للانباء، أنه "امر جديد تماما، سور من الطائرات المسيرة يمتد من النروج حتى بولندا. الهدف هو استخدام مسيرات وتكنولوجيات أخرى لحماية حدودنا"، موضحةً أنه "ليس فقط من خلال البنية التحتية المادية وأنظمة المراقبة، ولكن أيضا من خلال الطائرات بدون طيار وغيرها من التقنيات، التي من شأنها أن تسمح لنا بالحماية من الاستفزازات من الدول غير الصديقة ومنع التهريب".

وكشفت عن "الخطة بعد محادثات مع نظرائها في دولتي البلطيق إستونيا ولاتفيا بالإضافة إلى فنلندا والنروج وبولندا. بالإضافة إلى نشر طائرات مسيرة لمراقبة الحدود، ستستخدم الدول أيضا أنظمة مضادة للطائرات المسيرة لوقف تلك العائدة الى العدو".