مقتل 24 شخصًا على الأقل معظمهم أطفال بحريق في الهند

توفي 24 شخصاً على الأقل، معظمهم أطفال، جراء حريق اندلع في متنزه مكتظ في الهند، حسبما أفاد مسؤولون في البلاد.

وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقاً هائلاً يلتهم مبنى مع تصاعد دخان أسود.

وقال مسؤول تحصيل الضرائب في إقليم راجكوت بولاية غوجارات برابهاف جوشي لوكالة فرانس برس، إن "الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص لعلاقتهم بصالة الألعاب لاستجوابهم"، مضيفاً "نسعى للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن أصحاب المنشأة".

من جهته، قال عنصر الإطفاء في راجكوت إليش خير للصحافيين، إنّ أكثر من 300 شخص كانوا في مبنى مكوّن من طابقين في متنزه "تي ار بي" الترفيهي عندما اندلع حريق خلال عطلة نهاية أسبوع صيفية.

وأضاف "حوصر الناس عندما انهار هيكل موقت في المنشأة قرب المدخل، ممّا جعل من الصعب عليهم الخروج".

كما أوضح أن النيران انتشرت سريعاً بسبب ما تحتويه الصالة من مواد قابلة للاشتعال.

وولاية غوجارت هي مسقط رأس رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، الذي قال في تصريح "أشعر بحزن شديد بسبب حادث الحريق في راجكوت"، مضيفاً أنّ "أفكاري مع كلّ من فقدوا أحبّاءهم. صلواتي من أجل المصابين".