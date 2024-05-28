توقيف طالب طعن معلمة في مدرسة غرب فرنسا

أوقفت السلطات الفرنسية طالباً يبلغ من العمر 18 عاما في غرب فرنسا الاثنين بعد أن طعن معلمة في الوجه ولاذ بالفرار.

وجاء في بيان مشترك صادر عن السلطات، بما في ذلك المحافظ والمدعي العام، أن المعلمة وهي من بلدة شيميل أون أنجو في غرب فرنسا "أصيبت في الوجه" وحياتها ليست في خطر.

بعد الهجوم الذي وقع صباح الاثنين، غادر المشتبه به بسرعة عبر النافذة، تاركا سلاحه، وفقا للسلطات.

واعتقله رجال الدرك والشرطة البلدية. وقال المسؤولون في البيان إن الشاب ليس من أصحاب السوابق. وتم فتح تحقيق في "محاولة القتل".

واستبعد النائب العام إريك بويار وجود "أي دافع ديني أو متطرف" للهجوم، مضيفا بأن المشتبه به أعرب عن شعور "بعدم السعادة". لكنه لفت إلى أن الطالب لم يشر إلى أي شكاوى لديه ضد المعلمة. وأضاف بأنه بينما تعد إصابة المعلمة "طفيفة"، إلا أن "الأثر النفسي" سيكون "أكبر بكثير" من ذاك الجسدي.

وأعربت وزيرة التعليم نيكول بيلوبيه عن شعورها "بالصدمة العميقة والغضب".

شهدت فرنسا في السنوات الأخيرة سلسلة من الحوادث المدرسية شملت هجمات على المعلمين وتلاميذ المدارس من قبل أقرانهم.