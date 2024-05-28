شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصديق الحكومة.. إيرلندا تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الإيرلندية في بيان اليوم، اعترافها رسميًا بالدولة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس في بيان، إن الحكومة صادقت على القرار في اجتماع لمجلس الوزراء صباح اليوم, مضيفًا أنه سيتم تعيين سفير لإيرلندا لدى دولة فلسطين. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأعرب العسومي في بيان له اليوم، عن تقديره للخطوة التاريخية التي اتخذتها الدول الثلاث باعترافهم رسميًا بالدولة الفلسطينية، مبينًا أن تلك الدول بهذه الخطوات الشجاعة وقفوا بجانب الحق، وانتصروا لمبادئ العدالة والحرية والاستقلال.
وأشار إلى أن هذه الخطوات الإيجابية إنما هي ثمار لتضحيات الشعب الفلسطيني وصموده، وتمسكه بحقوقه وأرضه على مدار أكثر من سبعة عقود، داعيًا الدول الأوروبية الأخرى ودول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ خطوات مماثلة والاعتراف بها.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس في بيان، إن الحكومة صادقت على القرار في اجتماع لمجلس الوزراء صباح اليوم, مضيفًا أنه سيتم تعيين سفير لإيرلندا لدى دولة فلسطين. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
"التعليم الفلسطينية": استشهاد 6649 طالبًا وأكثر من 100 من رؤساء وعمداء الكليات وحملة الشهادات العليا منذ بدء العدوان على #غزة— صحيفة اليوم (@alyaum) May 28, 2024
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الشعب الفلسطينيورحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، باعتراف دول إسبانيا والنرويج وإيرلندا رسميًا بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب العسومي في بيان له اليوم، عن تقديره للخطوة التاريخية التي اتخذتها الدول الثلاث باعترافهم رسميًا بالدولة الفلسطينية، مبينًا أن تلك الدول بهذه الخطوات الشجاعة وقفوا بجانب الحق، وانتصروا لمبادئ العدالة والحرية والاستقلال.
وأشار إلى أن هذه الخطوات الإيجابية إنما هي ثمار لتضحيات الشعب الفلسطيني وصموده، وتمسكه بحقوقه وأرضه على مدار أكثر من سبعة عقود، داعيًا الدول الأوروبية الأخرى ودول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ خطوات مماثلة والاعتراف بها.