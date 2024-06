شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصديق الحكومة.. إيرلندا تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الإيرلندية في بيان اليوم، اعترافها رسميًا بالدولة الفلسطينية.وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس في بيان، إن الحكومة صادقت على القرار في اجتماع لمجلس الوزراء صباح اليوم, مضيفًا أنه سيتم تعيين سفير لإيرلندا لدى دولة فلسطين. ورحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، باعتراف دول إسبانيا والنرويج وإيرلندا رسميًا بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.وأعرب العسومي في بيان له اليوم، عن تقديره للخطوة التاريخية التي اتخذتها الدول الثلاث باعترافهم رسميًا بالدولة الفلسطينية، مبينًا أن تلك الدول بهذه الخطوات الشجاعة وقفوا بجانب الحق، وانتصروا لمبادئ العدالة والحرية والاستقلال.وأشار إلى أن هذه الخطوات الإيجابية إنما هي ثمار لتضحيات الشعب الفلسطيني وصموده، وتمسكه بحقوقه وأرضه على مدار أكثر من سبعة عقود، داعيًا الدول الأوروبية الأخرى ودول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ خطوات مماثلة والاعتراف بها.