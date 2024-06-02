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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ضربة روسية مكثفة لمواقع الطاقة وتخزين السلاح في أوكرانيا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
أطلقت روسيا 100 صاروخ وطائرة مسيّرة فجر أمس، مستهدفة منشآت للطاقة ومحطات للكهرباء ومتخصصين بالطائرات المسيرة في أوكرانيا، وترسانات تخزين للأسلحة الغربية.
وأفادت القوات الجوية بأن «العدو أطلق 53 صاروخاً من طرازات مختلفة و47 طائرة مسيّرة هجومية»، مشيرة إلى أنها تمكنت من إسقاط 35 صاروخاً و46 مسيّرة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة مكثفة على مواقع طاقة تستخدمها الصناعات العسكرية بأوكرانيا، كما ضربت مجموعة من المتخصصين المعنيين بوضع مهام طيران للطائرات المسيرة الهجومية.