ضربة روسية مكثفة لمواقع الطاقة وتخزين السلاح في أوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Rescuers extinguish a fire in an apartment building destroyed by a Russian missile attack in Kharkiv early on May 31, 2024, amid the Russian invasion in Ukraine. Russian strikes killed three people in the Ukrainian city of Kharkiv, authorities said today, after the United States had authorised Kyiv to use American weapons to hit targets inside Russia in defence of the region. (Photo by SERGEY BOBOK / AFP)

الخليج 365 - متابعات

أطلقت روسيا 100 صاروخ وطائرة مسيّرة فجر أمس، مستهدفة منشآت للطاقة ومحطات للكهرباء ومتخصصين بالطائرات المسيرة في أوكرانيا، وترسانات تخزين للأسلحة الغربية.

وأفادت القوات الجوية بأن «العدو أطلق 53 صاروخاً من طرازات مختلفة و47 طائرة مسيّرة هجومية»، مشيرة إلى أنها تمكنت من إسقاط 35 صاروخاً و46 مسيّرة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة مكثفة على مواقع طاقة تستخدمها الصناعات العسكرية بأوكرانيا، كما ضربت مجموعة من المتخصصين المعنيين بوضع مهام طيران للطائرات المسيرة الهجومية.