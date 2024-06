شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب الأمريكي" يقرر فرض عقوبات على مسؤولي "الجنائية الدولية" والان نبدء بالتفاصيل

موقف الإدارة الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يستهدفون مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين للتحقيق أو المحاكمة.وبحسب بحسب صحيفة واشنطن بوست، يمثل التصويت بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155 إدانة من الحزبين لإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو عن مسعى لاستصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.لكن التصويت زاد أيضًا من التوترات الحزبية في الكونجرس المنقسم بشدة إذ يتهم الديمقراطيون الجمهوريين بإهدار فرصة لرد من الحزبين على المحكمة الجنائية الدولية، ويلقي الجمهوريون باللوم على البيت الأبيض في الابتعاد عن جهود التعاون بشأن العقوبات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وكانت الإدارة الأمريكية قالت في بيان يوم الاثنين، إنها تعارض بشدة مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة، رغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "فظيعة".