افاد مراسل "النشرة"، في النبطية، عن أن "دورية من المديرية الإقليمية في أمن الدولة في النبطية، قامت برفقة مندوب من وزارة الصحة بتشميع 3 ملاحم في محافظة النبطية، وذلك بسبب صدور نتائج العينات غير المطابقة باشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": أمن الدولة شمّع 3 ملاحم في محافظة النبطية بسبب صدور نتائج عينات غير مطابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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