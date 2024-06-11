نواب "اللقاء الديمقراطي" التقوا النواب سعد والبزري وجراده

اجتمع نواب "اللقاء الديمقراطي" برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط،، في المجلس النيابي، مع نائبي صيدا أسامة سعد وعبد الرحمن البزري والنائب الياس جراده.

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