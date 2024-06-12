شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يدعم الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها ذوو الهمم والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهمت وبقوة في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لمواجهة أعباء الحياة، بجانب التفاعل مع الأحداث الجارية مثل دعم الشعب الفلسطينى وغيرها من القضايا العاجلة، فضلا عن دعم الفئات الأولي بالرعاية وعلي رأسها ذوي الهمم والشباب.

ويلعب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دورًا هامًا ومؤثرا فى مساندات مجهودات الحكومة فى تقديم الدعم للفئات المهمشة والأكثر احتياجا والتى تتمثل فى تقديم المساعدات الاجتماعية وتمويل مشروعات التمكين الاقتصادى، فقد نجح في تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والتنسيق مع الحكومة لمحاربة ظاهرة الفقر والبطالة.



ويعد دور التحالف الوطني خلال العامين الماضيين دورًا لا يمكن إغفاله أو التقليل من أهميته وهو الأمر الذى يعد تغيرا إيجابيا هاما فى فكر وثقافة الدولة المصرية فى التعامل مع دور العمل الأهلى وهو الأمر الذى يعد تأكيدا على احترام الدولة لهذا الدور وإعطاء مساحة كبيرة له.