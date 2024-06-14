ميدفيديف: الغرب مزدهرًا بسبب سحب الموارد من الجنوب العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن رفاهية الدول الغربية تعتمد على ما يسمى بالتنمية التابعة، حيث يتم سحب الأموال والموارد من دول الجنوب العالمي واستغلالها.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أضاف ميدفيديف في مقالته بصحيفة روسيسكايا جازيتا اليومية، أن علماء الاقتصاد في النصف الثاني من القرن العشرين أثبتوا بالفعل وجود علاقة مباشرة بين تخلف العالم الثالث وتطور النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي، وأن استغلال الدول غير الغربية "عقبة كبيرة أمام التقدم البشري."

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه على وجه الخصوص، أنه بين عامي 1968 و2018، تم تصدير ما قيمته حوالي 62 تريليون دولار من المواد الخام وحدها من الجنوب.

واستشهد ميدفيديف، بمثال فرنسا الحديثة، التي تبقي عملات أفريقيا الناطقة بالفرنسية معتمدة على باريس، مما يحول الدول الأفريقية إلى مدينة لها.

وأضاف ميدفيديف: "لا يمكن الحديث عن الحرية الحقيقية لبلد ما إذا لم يكن مستقلا اقتصاديا ومحكوم عليه باتخاذ قرارات بناء على رأي دائنيه".