الحلبي: الامتحانات الرسمية ستجرى في مواعيدها مع الأخذ بالاعتبار الظروف السائدة في البلاد

تقدم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، لمناسبة حلول عيد الاضحى، من جميع مكونات الأسرة التربوية بأطيب التمنيات، بـ"دوام الصحة والتوفيق والنجاح في إنجاز عام دراسي كامل، ومكلل بالامتحانات الرسمية التي ستجرى في مواعيدها المحددة، مع تأكيد الأخذ في الاعتبار الظروف السائدة في البلاد وخصوصا في المناطق الحدودية".

وأعتبر أن "هذا العيد محطة لترسيخ الإيمان بالله، والتضحية من أجل أجيال لبنان التي تعتبر أمانة غالية بين أيدي المعلمين"، مهنأهم بـ"نتيجة التعاون وبما تحقق للقطاع التربوي من إنجازات، وآخرها ما حققناه أمس في مجلس الوزراء لجهة تأمين بدل الإنتاجية عن أشهر الصيف"، آملا أن "يكون العام الدراسي المقبل مرحلة للتجدد والتألق والإبداع".